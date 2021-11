A force de tirer sur la corde, elle a fini par rompre. Avec 50 matches au compteur cette saison, Presnel Kimpembe a enchaîné sans souffler. En grosse difficulté face à Leipzig (2-2) mercredi en Ligue des champions, le Parisien s'est, en plus, blessé à une cuisse et souffre d'une lésion aux ischio-jambiers. L'équipe de France a donc fait savoir qu'il ne pourra pas tenir sa place pour les deux derniers matches de qualification à la Coupe du monde 2022 face au Kazakhstan et en Finlande. Il est remplacé dans la liste des 23 par Clément Lenglet qui ne compte que 115 minutes de jeu au Barça et reste sur un Euro très difficile.

C'est un gros coup dur pour Didier Deschamps qui ne pourra compter sur aucun de ses deux titulaires en défense centrale puisque Raphaël Varane, blessé mardi avec Manchester United, est lui aussi sur le flanc. Le sélectionneur va devoir bricoler alors même que son système préférentiel désormais (3-4-3) exige la titularisation de trois défenseurs centraux. Pour décrocher son billet pour le Mondial, les Bleus aligneront donc nécessairement une défense expérimentale.

Jules Koundé, Dayot Upamecano et Lucas Hernandez semblent avoir un temps d'avance sur le concurrence. Kurt Zouma et Clément Lenglet pourraient jouer les doublures.

"Le problème Ramos est en train de devenir un problème Kimpembe"

