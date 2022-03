La sortie sur blessure de Kheira Hamraoui mercredi avec son club en Ligue des champions explique-t-elle son absence de la liste d'avril ?

C.D. : Non. Kheira va bien. Elle avait les muscles chargés. Son absence n'est pas liée à cela. J'ai tout simplement surtout voulu revoir Ella Palis sur ce dernier rassemblement avant la préparation à l'Euro. Elle avait été performante avec les moins de 23 ans sur le dernier stage, elle a grappillé du temps de jeu en club. C'était le moment avant l'annonce de la liste pour l'Euro.

Ad

Les dissensions internes au Paris SG influencent-elles votre choix ?

Qualifications Coupe du monde 2023 Hamraoui écartée : Diacre a tranché IL Y A 3 HEURES

C.D. : On ne va pas se mentir, on sait tous que certaines relations sont difficiles entre certaines joueuses au sein de ce club (Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto ne cachent plus leurs relations glaciales avec Hamraoui, NDLR). Maintenant, l'équipe de France, c'est autre chose. Je me laisse aussi un peu de temps, de la réflexion pour voir comment choses vont évoluer. (Son retour en Bleu en février) s'était très bien passé. Si on arrive dans le groupe sans connaître les problèmes, il aurait été difficile de se dire qu'il y en avait. Kheira a été très discrète sur le dernier rassemblement, en faisant en sorte de ne pas attiser certaines tensions, comme l'autre partie. Tout le monde a été professionnel, le groupe a bien vécu.

Hamraoui lors du tournoi de France en février Crédit: Getty Images

Comment avez-vous accueilli la célébration de Diani et Katoto en soutien à leur partenaire du PSG Aminata Diallo - entendue par les enquêteurs dans le cadre de l'affaire de l'agression de Kheira Hamraoui puis laissée libre - lors de France/Pays-Bas en février ?

C.D. : Je n'avais pas vu les images à la fin du match. Je les ai vues après. Une célébration, ça reste très personnel. Effectivement, pour moi ce n'était ni le lieu ni le moment, mais une célébration ça leur appartient. J'en rediscuterai avec elles au prochain rassemblement.

Tournoi de France "C'était pour elle" : La célébration de Diani et Katoto pour Diallo 23/02/2022 À 07:53