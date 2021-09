Corinne Diacre a annoncé que Wendie Renard, blessée à la cuisse droite lundi à l'entraînement avec les Bleues, devrait être absente "entre dix jours, et quinze ou vingt jours". "C'est plus qu'une petite gêne, elle s'est blessée hier à l'entraînement. Elle est malheureusement forfait entre dix jours, et quinze ou vingt jours. C'est musculaire", a annoncé Diacre après la victoire des Françaises en Slovénie (3-2) dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2023.

"Elle a fait un geste qu'elle fait souvent, là il y a eu comme un coup de couteau dans la cuisse", a-t-elle développé auprès des médias présents à Murska Sobota, dont l'AFP. La défenseure centrale de l'Olympique lyonnais est restée sur le banc des remplaçantes durant toute la rencontre. Dans l'équipe alignée au coup d'envoi, elle a été remplacée par la Parisienne Elisa De Almeida. En son absence, le brassard de capitaine est revenu à la milieu de Bordeaux Charlotte Bilbault.

