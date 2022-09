Après le choc qu’a subi mardi la défenseure centrale incontournable de l’équipe de France, le verdict est tombé. "Griedge a subi une luxation du genou qui a été réduite sous anesthésie générale hier soir, à l'hôpital de Charleville-Mézières. Elle est rapatriée sur Lyon cet après-midi et devrait être prochainement opérée sur place", indique la FFF.

remise à la disposition" de son club, l'Olympique Lyonnais, "qui pourra communiquer plus avant sur la nature de l'opération", est-il encore précisé. Aucune estimation concernant la durée d'indisponibilité n'a été fournie. La Lyonnaise s'est blessée au genou droit La joueuse de 27 ans a été "" de son club, l'Olympique Lyonnais, "", est-il encore précisé. Aucune estimation concernant la durée d'indisponibilité n'a été fournie. La Lyonnaise s'est blessée au genou droit en fin de première période contre la Grèce (5-1), mardi à Sedan , alors qu'elle effectuait une course défensive sur une contre-attaque grecque. Elle a quitté la pelouse sur civière, en pleurs, entourée par des coéquipières visiblement sous le choc.

La défenseure expérimentée (71 sélections) a déjà connu une saison blanche en 2020-2021 après une blessure au talon d'Achille qui l'a laissée un an et demi à l'infirmerie. Présente cet été à l'Euro, achevé en demi-finale, elle fait partie des joueuses amenées à disputer la Coupe du monde 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande l'été prochain.

