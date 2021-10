Promenade de santé et parcours toujours parfait pour les Bleues. L'équipe de France féminine a largement dominé le Kazakhstan (0-5) mardi soir, à Astana, lors de la 4e journée des éliminatoires pour le Mondial 2023. Les joueuses de Corinne Diacre enchaînent après leur festival face à l'Estonie vendredi (11-0) et prennent provisoirement cinq points d'avance sur le Pays de Galles, deuxième, grâce à leurs quatre victoires en autant de rencontres. Melvine Malard a inscrit ses deux premiers buts en sélection alors que Marie-Antoinette Katoto a également vu double.

La pelouse synthétique de l'Astana Arena, arrosée pour l'occasion, avait tout pour favoriser l'équipe de France, très largement favorite face à des Kazakhstanaises bloquées à… 0 point avant cette rencontre. Ce fut le cas dans ce match qui n'a pas laissé de place à la moindre dose de suspense. En contrôle mais toujours désireuses d'imprimer du rythme, les joueuses de Corinne Diacre ont plié l'affaire avant la mi-temps.

Dali encore omniprésente, premiers buts pour Malard

Le duo Dali-Katoto a en effet permis aux Bleues de se mettre dans un fauteuil avant même la demi-heure de jeu. La première, déjà rayonnante contre l'Estonie, a ajouté deux passes décisives et un but à sa collection. Un premier caviar pour une volée de Katoto (0-1, 9e), une frappe du droit en une touche (0-2, 17e) puis un corner déposé sur la tête de l'attaquante parisienne (0-3, 23e). Et le tour était, déjà, joué. Melvine Malard, elle, a inscrit son premier but en équipe de France peu avant le retour aux vestiaires, sur un centre de sa coéquipière à l'OL, Delphine Cascarino (0-4, 38e).

Si l'on s'attendait à une potentielle humiliation dans le second acte, ce fut finalement beaucoup plus calme. Malard a profité d'un caviar de Sandie Toletti pour s'offrir un doublé (0-5, 54e). Puis plus grand-chose. Dali, encore elle (66e), De Almeida (67e) et Malard (72e) se sont créées les dernières grosses occasions des Bleues, qui n'en avaient pas besoin de plus pour prendre leurs distances sur le Pays de Galles, qu'elles affronteront lors du rassemblement de novembre, quatre jours après le match retour contre le Kazakhstan. D'ici-là, elles pourront savourer un bilan solide de 10 victoires sur leurs 11 derniers matches. Du très sérieux.

