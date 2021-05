Pourquoi ils sont nommés ?

Burak Yilmaz (Lille) : Encore un match de champion pour l’attaquant lillois. En mission pour le titre, Yilmaz n’a fait qu’une bouchée de Lens (3-0) vendredi lors du Derby du Nord. À son actif, un penalty transformé et un missile déclenché du pied gauche depuis les 25 mètres (!) pour faire le break. Fort comme un Turc.

Ludovic Blas (Nantes) : Un joueur qui n’a absolument rien à faire en Ligue 2. Le milieu de terrain nantais l’a une nouvelle fois prouvé face à Bordeaux (3-0) avec une prestation de haute volée. À l’image de son rush sur le côté gauche pour trouver Coulibaly, auteur du premier but de la rencontre. Si le FCN se maintient, il pourra remercier Blas.

Ligue 1 Yilmaz à la CR7, Paris fulmine, Cherki engrange : les tops et les flops IL Y A 16 MINUTES

Etienne Green (ASSE) : Le jeune gardien des Verts s’est montré décisif au moment où il le fallait. S’il s’est fait peur sur une sortie ratée en première période, Green s’est parfaitement rattrapé, notamment grâce à une belle parade face à Benedetto en fin de match.

La joie de Burak Yilmaz après son premier but lors du match opposant Lens à Lille, le 7 mai 2021, en Ligue 1 Crédit: Imago

Bruno Guimaraes (Lyon) : Et un premier doublé pour Guimaraes avec les Gones ! De retour dans le XI face à Lorient (4-1), le Brésilien avait à coeur de réaliser un grand match, et il l’a fait. Malgré quelques pertes de balles dangereuses, il s’est fait justice tout seul sur penalty avant de dribbler le gardien adverse pour inscrire le 4e but de son équipe.

Gaetan Laborde (Montpellier) : Son duo avec Delort est tout simplement impressionnant. Auteurs des trois buts montpelliérains du match face à Strasbourg (victoire 3-2), les deux hommes restent décisifs jusqu’au bout. Mais celui qui a tiré son épingle du jeu ce dimanche, c’est bien Laborde. Un doublé et un retourné acrobatique magnifique, l’attaquant de 27 ans était en feu.

Zinedine Ferhat (Nîmes) : L’Algérien est une grosse satisfaction au coeur de la saison compliquée des Crocos. Décisif par deux fois (un but et un pénalty obtenu) face à Metz (3-0), le 3e meilleur passeur de Ligue 1 sera l’un des joueurs à applaudir si Nîmes réussit l’exploit de se sauver.

Ambroise Oyongo et Gaetan Laborde lors de Montpellier - Nantes en Ligue 1 le 9 janvier 2021 Crédit: Getty Images

Angelo Fulgini (Angers) : Comme un symbole. De retour de blessure, le milieu de 24 ans s’est montré décisif (un but, une passe) lors de la victoire des siens face à Dijon (3-0). Une victoire qui assure le maintien aux angevins, qui peuvent le remercier pour sa (très) belle saison.

Alexis Claude-Maurice (Nice) : On découvre le Claude-Maurice qu’on attendait lors de son arrivée. Inspiré, l’international espoirs a réalisé un match parfait face à Brest (victoire 3-2) en délivrant trois passes décisives, une première dans sa carrière.

Eliot Matazo Crédit: Getty Images

Eliot Matazo (Monaco) : Un premier but chez les professionnels et une victoire à la clé, le Belge de 19 ans a vécu une très belle après-midi à Reims (1-0). Au four et au moulin sur sa réalisation, il aurait pu doubler la mise quelques minutes plus tard mais il s’est emmêlé les pinceaux. Une belle promesse pour le futur.

Flavien Tait (Rennes) : Quel match ! Particulièrement à l’aise dans l’entre-jeu (13 ballons récupérés), il s’est notamment montré précieux dans la relance. Sa frappe, stoppée par Navas, dans le temps additionnel aurait pu changer le visage de ce match (1-1) et le destin des rennais dans la course à l’Europe.

QUI EST LE MEILLEUR JOUEUR DE LA 36E JOURNÉE ? Burak Yilmaz (Lille) Ludovic Blas (Nantes) Etienne Green (ASSE) Bruno Guimaraes (Lyon) Gaetan Laborde (Montpellier) Zinedine Ferhat (Nîmes) Angelo Fulgini (Angers) Alexis Claude-Maurice (Nice) Elio Matazo (Monaco) Falvien Tait (Rennes)

Ligue 1 "On doit être plus malin" s'agace Génésio IL Y A 42 MINUTES