Yohan Cabaye et le foot professionnel, c'est terminé. Le désormais ex-milieu de terrain international français (48 sélections et 4 buts) a annoncé la fin de sa carrière ce vendredi dans un message publié sur ses réseaux sociaux. "Si cette décision peut paraître pour certains évidente et inéluctable passé 35 ans dans le monde du foot, elle demeure toutefois très difficile à prendre et à accepter tellement mon amour pour le foot est immense", a déclaré le joueur de 35 ans, libre de tout contrat depuis son départ de Saint-Etienne l'été dernier.