Ils étaient pour certains voués à un départ, appelés par les sirènes des grands championnats. Pour d'autres, l'exil est plus contraint. Pour les joueurs des championnats ukrainiens et russes, la guerre a perturbé les derniers mois, et assombri l'horizon. Alors que l'avenir s'annonce toujours incertain pour ces deux nations du football, le mercato tombe à point nommé. Il est l'occasion d'une porte de sortie nécessaire, ou d'une échappatoire déjà espéré depuis longtemps. C'est aussi pour les clubs du Vieux Continent une aubaine aussi funeste qu'idéale pour faire de bonnes affaires.

Les profils intrigants ne manquent pas, notamment en Ukraine, où la compétition a pris fin prématurément le 24 février dernier. En voici une liste non exhaustive. Ces joueurs pourraient bien être parmi les acteurs de cet été.

Viktor Tsygankov (Dynamo Kiev)

Le profil

Star de la sélection ukrainienne, Tsygankov est prêt pour le grand saut. A 24 ans, l'ailier est déjà mûr depuis deux ans pour couper le cordon et quitter son club formateur. Le natif de Nahariya en Israël était parti sur de très solides bases (11 buts, 3 passes en 18 matches) avant que les conflits en Ukraine ne mettent le championnat en pause indéterminée. L'ailier gaucher – mais qui évolue à droite en faux pied - n'a plus grand-chose à prouver au haut niveau européen avec 54 matches disputés en C1 et C3 dans sa carrière.

Excellent sur coups de pied arrêtés, véritable patron, il est temps pour lui de se tester dans des clubs plus huppés. Autre sérieux atout : son contrat, qui prend fin en 2023. Reste à savoir la position des autorités ukrainiennes, qui ont jusque-là retenu leurs joueurs nationaux dans les frontières du pays.

Là où il pourrait atterrir : Premier League, Bundesliga, voire le haut du panier de Ligue 1 (Lyon était intéressé en 2020), Tsygankov aura l'embarras du choix. A condition de jouer une Coupe d'Europe.

Sa cote (selon Transfermarkt) : 25 millions d'euros

Viktor Tsygankov Crédit: Getty Images

Ilya Zabarnyi (Dynamo Kiev)

Le profil

Jeune, très jeune même (19 ans), le coéquipier de Tsygankov est sur les radars de l'Europe entière depuis plus d'un an, quand il était devenu vitesse grand V titulaire en sélection ukrainienne lors de l'Euro 2021. Il faut dire que Zabarnyi est du genre précoce, déjà doté d'un solide physique, tout en gardant de belles qualités de vitesse et de mobilité.

Si le Dynamo Kiev a quitté la Ligue des champions dès la phase de groupes avec un seul point, ce n'est pas à cause de son roc défensif, un des rares à la hauteur : seulement deux buts encaissés en deux matches contre le Barça, et six buts en cinq matches à l'exception d'un 5-0 reçu par le Bayern. Il ne lui manque que de passer un cap dans le jeu aérien pour avoir toute la panoplie du défenseur moderne.

Là où il pourrait atterrir : Tottenham est très intéressé et serait proche d'un accord autour des 16 millions d'euros selon plusieurs médias ukrainiens.

Sa cote : 15 millions d'euros

Couvé par Shevchenko, déjà attendu par Tuchel : Zabarnyi, l'enfant précoce à l'ascension fulgurante

Dodô (Shakhtar Donetsk)

Le profil

Du contingent brésilien du Shakthar, c'est peut-être celui promis au plus grand avenir. Déjà comparé à Dani Alves, Dodô n'aurait sans doute pas fait de vieux os à Donetsk, contexte géopolitique ou non. L'Auriverde figure déjà parmi les plus solides arrières droit du continent, avec le juste milieu entre apport défensif et montées sur son flanc, ce qui manque à de nombreux latéraux. Si l'international U23 manque un peu de centimètres, il compense son mètre 66 par un moteur énorme. Surtout que Dodô fait preuve d'une belle intelligence de jeu. De quoi en faire possiblement l'avenir de la sélection brésilienne à ce poste.

Là où il pourrait atterrir : FC Barcelone, Real Madrid, Benfica, PSG, Bayern Munich… La liste des prétendants est aussi longue qu'élogieuse. Il faudra se battre pour obtenir sa signature.

Sa cote : 20 millions d'euros

Dodô Crédit: Getty Images

Artem Dovbyk (SK Dnipro)

Le profil

Il était un illustre inconnu il y a deux ans, presque catalogué comme un gâchis après une opération des ligaments croisés en 2018. Passé par la Moldavie, le Danemark sans s'y montrer particulièrement brillant, Artem Dovbyk a finalement retrouvé le bonheur à la maison. De retour en Ukraine en août 2020 par la petite porte, l'avant-centre y est devenu depuis un vrai héros national. Pour sa troisième sélection, c'est lui qui a qualifié les siens pour les quarts de finale du dernier Euro à la dernière minute contre la Suède.

L'ascension est irrésistible depuis avec un titre de meilleur buteur du championnat cette saison, 14 buts en 17 matches, dont dix lors des neuf dernières rencontres avant l'interruption de la saison. Puissant et de plus en plus clinique, Dovbyk rattrape le temps perdu.

Là où il pourrait atterrir : le Torino était venu aux nouvelles durant l'hiver, Nottingham Forest semble désormais tenir la corde (une offre autour des 12 millions d'euros est évoquée par le média ukrainien Sport Arena) pour son retour en Premier League. Certainement les deux championnats qui collent le plus à ses qualités.

Sa cote : 5 millions d'euros

Artem Dovbyk (Uklraine) célèbre son but contre l'Ecosse en barrage de qualification pour la Coupe du monde 2022, le 1er juin 2022 à Glasgow Crédit: Getty Images

Claudinho (Zenit Saint-Pétersbourg)

Le profil

Il ne dispose pas encore de la renommée de son coéquipier et compatriote Malcom, qui, lui, ne souhaite pas quitter le Zenit. Mais Claudinho pourrait vite dépasser celui avec qui il a été sacré champion olympique à Tokyo. Titulaire lors des six matches de la compétition, le milieu offensif polyvalent (il peut aussi jouer comme milieu offensif gauche, voire derrière l'attaquant) ne cesse de monter en puissance depuis son départ du RB Bragantino, dernier-né de la galaxie Red Bull au Brésil.

Arrivé en Russie après avoir glané sa médaille d'or, le joueur de 25 ans a confirmé tant en C1 (deux buts) qu'en championnat. Ses pairs l'ont d'ailleurs élu meilleur joueur de la saison. Dribbleur de haute volée, Claudinho est loin du prototype du joueur à compilation YouTube, tant son apport dans la construction mais aussi défensivement, est conséquent.

Là où il pourrait atterrir : son côté artiste séduirait en Liga, mais son volume de jeu pourrait tout aussi bien convenir à de solides écuries allemandes, voire anglaises.

Sa cote : 18 millions d'euros

Arsen Zakharyan (Dynamo Moscou)

Le profil

Le grand espoir du football russe, ni plus ni moins. A 19 ans et à peine 50 matches professionnels au compteur, Arsen Zakharyan épate. Après avoir fait ses débuts sur le côté, la pépite du Dynamo a explosé en évoluant au cœur du jeu à l'Euro U-21 2021. Placement offensif, lecture du jeu, vision… Le gaucher possède un bagage remarquable à son âge, surtout sur jeu de transition. Son agilité et son aisance technique sur la première touche de balle en font un joueur de grande élégance à voir jouer.

Son club n'a pas hésité à en faire son homme de base dès cette saison, et cela marche : 7 buts et 8 passes décisives en 29 matches. Cette précocité lui a aussi très vite ouvert les portes de la sélection russe. Mais avec les nombreuses sanctions qui pèsent tant sur l'équipe nationale que sur le championnat, son envol serait forcément freiné s'il venait à s'éterniser à Moscou. Ce qui ne devrait pas arriver.

Là où il pourrait atterrir : Barça, Real Madrid, Leipzig, Borussia Dortmund, Manchester City, Chelsea… l'Europe entière est déjà à ses pieds depuis des mois. Et son profil pourrait s'adapter quel que soit le championnat.

Sa cote : 15 millions d'euros, la valeur de sa clause libératoire cet été s'il signe dans un des cinq grands championnats.

Alexis Beka Beka (Lokomotiv Moscou)

Le profil

Je suis jeune, le club a eu confiance en moi et j'ai beaucoup joué. Tant que je peux apprendre, j'ai envie de continuer." A écouter Alexis Beka Beka, l'aventure moscovite est une totale réussite, malgré le départ en cours de saison de Ralf Rangnick, qui avait contribué à sa venue. l avait surpris tout son monde en quittant son club formateur, le Stade Malherbe de Caen après sa première vraie saison pro en 2021. Son discours, tenu dans les colonnes de L'Equipe le 29 mai dernier a aussi de quoi étonner, par un contexte des plus tendus et incertains. "" A écouter Alexis Beka Beka, l'aventure moscovite est une totale réussite, malgré le départ en cours de saison de Ralf Rangnick, qui avait contribué à sa venue.

L'absence de Coupe d'Europe pourrait toutefois entamer sa montée en puissance. Le jeune milieu de terrain de 21 ans, qui avait notamment impressionné André-Pierre Gignac avec l'équipe de France olympique à Tokyo, doit se frotter au gratin européen pour passer de nouveaux caps.

Là où il pourrait atterrir : Galatasaray est très intéressé par son volume de jeu. Un défi hors des sentiers battus pour un jeune joueur qui pourrait plaire à Beka Beka. Si un retour en France pouvait finalement l'intéresser, un club comme Angers, déplumé au milieu et devenu spécialiste dans l'art de mettre en lumière ses jeunes talents pourrait tout à fait lui convenir.

La cote : 3 millions d'euros

Mais aussi : Marcos Antonio (milieu de terrain, Brésil, Shakhtar Donetsk, va rejoindre la Lazio Rome), Sebastian Szymanski (milieu de terrain, Pologne, Dynamo Moscou), Anatoliy Trubin (gardien, Ukraine, Shakhtar Donetsk), Mykhaylo Mudryk (ailier, Ukraine, Shakhtar Donetsk, désiré par le Bayer Leverkusen)...

