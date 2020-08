TRANSFERTS - L’OM suit Boulaye Dia, Higuain pas pressé de quitter la Juventus, Gabriel d’accord avec Arsenal, Reinier proche de Dortmund qui a refusé Zaha, du mouvement en Ligue 1 ; tout est dans notre bulletin mercato de ce mardi 18 août.

Malang Sarr suivi par le FC Barcelone

Faire table rase pour mieux repartir, telle semble être la stratégie du FC Barcelone après la claque reçue en Ligue des Champions. Selon les informations de France Football, les Catalans cibleraient Malang Sarr, l’ancien défenseur de Nice. Libre depuis son départ en juin dernier, l’international espoir français suscite aussi l’intérêt du Real Betis et d’Arsenal.

Notre avis : La patience de Sarr pourrait être récompensée avec une signature chez les Blaugranas. Mais pas certain que Barcelone soit le meilleur challenge pour l’ancien Niçois, qui a besoin d’enchaîner les matches.

Malang Sarr sous le maillot niçois contre Toulouse fin 2019 Crédit: Getty Images

Dia, le nouveau "coup malin" de l’OM ?

Après avoir attiré Pape Gueye et Leonardo Balerdi, l'Olympique de Marseille souhaite encore recruter un arrière-gauche et un attaquant. Selon les informations de La Provence, les Phocéens suivraient le Rémois Boulaye Dia. La saison passée, le joueur français de 23 ans a marqué 7 buts en Ligue 1, dont un au Vélodrome en ouverture.

Notre avis : Un joli coup, mais à quel coût ? Reims ne fera pas de cadeau pour lâcher son buteur.

La joie de Boulaye Dia (Reims) après son but face à Marseille Crédit: Getty Images

Rashica, l’Europe mais pas n’importe laquelle

Ce n’est un secret pour personne : Milot Rashica va quitter le Werder Brême. Sous contrat jusqu'en 2022, le Kosovar ne sera pas retenu si une offre de 25 millions d'euros atterrit sur le bureau des dirigeants brêmois. Alors qu'Aston Villa est prêt à faire un joli chèque pour s'offrir ses services, l’ailier de 24 ans ne serait pas favorable à un départ pour le club anglais et souhaiterait toujours rejoindre Leipzig, comme le rapporte le média spécialisé sur le Werder, deichstube. Si la Premier League ne laisse pas insensible Rashica, il souhaiterait toutefois disputer une coupe d'Europe. Et le RB Leipzig a tout de la destination idéale pour lui.

Notre avis : Une fois la Ligue des Champions terminée, Leipzig devrait s’activer pour signer le Kosovar, brillant dans le marasme brêmois. Et l’intégration de ce dernier dans le collectif de Nagelsmann a de quoi faire saliver.

Gabriel, une question d’heures pour être un Gunner ?

Alors que son nom était annoncé avec insistance à Everton, Gabriel se rapproche d’Arsenal. Le Times révèle que Gabriel et Arsenal se seraient entendus sur les termes du futur contrat. Reste désormais à trouver un terrain d'entente avec Lille. Mais un accord proche des 30 millions d'euros (27 millions de livres) pourrait prochainement aboutir.

Notre avis : Avec une charnière Saliba / Gabriel, les supporters d'Arsenal vont pouvoir respirer un peu la saison prochaine.

Gabriel lors de Lille - Brest en Ligue 1 le 6 décembre 2019 Crédit: Getty Images

Gonzalo Higuain, pas pressé de s’en aller...

Bien qu’inscrit sur la liste des indésirables, Gonzalo Higuain (32 ans) n’est pourtant pas pressé de quitter Turin. Pis, selon Tuttosport, Pipita souhaiterait même aller au bout de son engagement avec la Juventus et partir en 2021. Une situation pas forcément du goût des bianconeri et de son nouvel entraîneur Andrea Pirlo qui souhaitent se débarrasser de l’international argentin.

Notre avis : Higuain aura beau vouloir faire le forcing pour rester, on l’imagine mal continuer l’aventure chez le champion d’Italie.

...alors que la rumeur Lacazette refait surface à la Juventus

C’est l’un des sujets qui va animer le mercato : le futur attaquant de la Vieille Dame. Selon Sky et Di Marzio, la short-list n’a pas beaucoup évolué. Ainsi, Edin Dzeko, Arek Milik, Duvan Zapata, Alvaro Morata ou encore Alexandre Lacazette sont dans les petits papiers turinois.

Notre avis : Arsenal mise beaucoup sur la prolongation d’Aubameyang. Mais les Gunners ne devraient pas trop traîner avec l’ancien Gone, sous contrat jusqu’en 2022, dont le nom revient avec insistance à l’étranger.

Alexandre Lacazette Crédit: Getty Images

Reinier, toujours plus proche de Dortmund

Alors que l’avenir de Jadon Sancho n’est pas encore scellé, le BvB anticipe un éventuel départ et cherche à se renforcer sur les ailes. Selon les informations de goal et SPOX, le Borussia Dortmund est sur le point d'obtenir le prêt de Reinier, le jeune Brésilien du Real Madrid. Cité à Leverkusen il y a quelques jours, l'ancien joueur de Flamengo devrait débarquer pour un an (avec une option pour une saison supplémentaire).

Notre avis : La réussite du prêt de Achraf Hakimi donne des idées aux différentes parties. En Allemagne et avec Lucien Favre, Reinier devrait s’éclater.

Reinier ist beim BVB im Gespräch Crédit: Getty Images

Douglas Costa, alternative de MU en cas d’échec pour Sancho

Alors que les discussions avec le BvB se compliquent pour Sancho, Manchester United pourrait dégainer pour Douglas Costa (29 ans), selon Sky Sports. Sous contrat jusqu'en 2022, l'Auriverde ferait partie de la short-list des indésirables de la Juve et verrait d'un bon oeil un départ du côté d'Old Trafford.

Notre avis : Après les pistes Coman, Ansu Fati ou encore Dembélé, Douglas Costa complète la short-list des Red Devils, qui semblent bien décidés à recruter un poids lourd sur les ailes.

Hart, nouvelle doublure de luxe pour Hugo Lloris

Les Spurs cherchaient un gardien pour suppléer et concurrencer le capitaine des Bleus. Avec Joe Hart, ils ont trouvé leur bonheur. Libre depuis son départ de Burnley, après deux saisons passées chez les Clarets, l'international anglais (75 sélections) s'est engagé jusqu'en 2022 avec le club londonien, entraîné par José Mourinho.

Notre avis : Ce n’est plus le Joe Hart de Manchester City et du début des années 2010 certes, mais l’expérience de l’international anglais sera précieuse pour le vestiaire londonien.

Patrick De Paula, la révélation de Palmeiras qui ne laisse pas insensible l’OM

C'est la dernière merveille de Palmeiras. A 20 ans, Patrick De Paula s'est imposé comme l'une révélations du championnat brésilien. Et n'a pas manqué de susciter l'intérêt de plusieurs écuries européennes. Selon ESPN Brasil, l'Atlético Madrid, l'Inter, Benfica, mais aussi l'OM seraient venus aux renseignements. Le club lisboète semble avoir une belle longueur d’avance dans le dossier qui pourrait se concrétiser pour une dizaine de millions d'euros.

Notre avis : Un joueur à surveiller dans les mois à venir. Et si Villas-Boas le suit, cela veut dire beaucoup de choses sur le potentiel du Brésilien.

Patrick de Paula (Palmeiras) lors d'un match de Copa Libertadores contre Guarani, en mars 2020 Crédit: Getty Images

Koulibaly vers Manchester City, nouvel épisode

Selon le média italien, La Repubblica, Naples pourrait prochainement recevoir une offre pour son défenseur international sénégalais Kalidou Koulibaly. Si le club napolitain a fixé sa clause de départ à environ 90 millions d'euros, Manchester City estime qu'elle est trop élevée pour un joueur de 29 ans. Ainsi, les Citizens pourraient proposer 70 millions. De quoi faire plier Naples pour l'ancien Messin ?

Notre avis : Naples est gourmand. A raison. Conscients des ressources des clubs anglais, les Napolitains ont raison de ne pas revoir leurs exigences trop à la baisse pour décrocher le pactole.

Kalidou Koulibaly Crédit: Getty Images

Bataille de cadors anglais pour un ancien soldat de Marcelo Bielsa

Taulier de Leeds la saison passée où il était prêté et avec qui il a disputé 46 matches sur 46 possibles, Ben White (22 ans) est de retour à Brighton. Néanmoins, le jeune défenseur anglais pourrait très vite plier bagage. Selon The Sun, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United, Tottenham et Leicester seraient venus aux renseignements pour l'international espoir anglais de 22 ans, rayonnant en Championship. Leeds n’a pas dit son dernier mot cependant et espère toujours revoir son leader défensif à Elland Road la saison prochaine.

Notre avis : Véritable pilier du collectif de Bielsa, Ben White est une grande promesse à son poste outre-Manche. Et il faudra sans doute faire sauter la banque pour arracher l’international espoirs anglais à Brighton.

Ben White sous le maillot de Leeds Crédit: Getty Images

Dortmund passe son tour pour Wilfried Zaha

Piste évoquée en cas de départ de Jadon Sancho du BvB, Wilfried Zaha (27 ans) ne rejoindra pas la Ruhr. Selon les informations de Sky Sports, Dortmund aurait refusé les services de l’international ivoirien. En effet, les Marsupiaux sont plutôt confiants à l'idée de conserver leur joyau anglais et ne souhaiteraient pas dépenser une fortune en cas d’arrivée d’un nouvel ailier. De son côté, Zaha souhaite toujours quitter Crystal Palace, après six saisons passées au club. Ses conseillers feraient tout pour lui trouver une porte de sortie.

Notre avis : Onéreuse, la piste Zaha risque de refroidir de nombreux prétendants. Mais l’ancien joueur de MU semble prêt à tout pour partir des Eagles.

Wilfried Zaha Crédit: Getty Images

Hickey, un nouveau coup à la Davies pour le Bayern ?

Un nouveau transfert surprise se profile du côté de Munich. Selon le Daily Record, le Bayern serait proche de conclure le transfert de Aaron Hickey, le jeune latéral gauche écossais de Hearts. Également convoité par son club formateur, le Celtic, le défenseur de 18 ans pourrait s'engager pour cinq ans avec le FC Bayern, moyennant une indemnité de 1,5 million d'euros.

Notre avis : Comme Davies, Hickey devrait débuter avec la réserve, en D3. Et comme Davies, Hickey pourrait être une trouvaille incroyable. Le Bayern sait ce qu'il fait.

Aaron Hickey soll angeblich bereits beim FC Bayern unterschrieben haben Crédit: Getty Images

Trevor Chalobah, un jeune anglais chez les Merlus

Après Morel, Diarra, Boisgard, Dreyer et Grbic, Lorient poursuit son recrutement. Le club morbihannais a officialisé l'arrivée de Trevoh Chalobah (21 ans), en provenance de Chelsea. Capable d'évoluer au milieu et en défense centrale, l'international espoir anglais débarque en prêt du côté du Moustoir. La saison passée, Chalobah était prêté à Huddsersfield, en D2 anglaise, où il a disputé 36 matches.

Notre avis : Une arrivée intrigante qui compromet peut-être celle de Monconduit, pourtant priorité de Christophe Pelissier.

Rugani, direction Valence ?

Grand espoir du club turinois à son arrivée en provenance d’Empoli, Daniele Rugani n'a jamais confirmé tous les espoirs placés en lui. Et après cinq saisons passées à la Juventus, l’international italien devrait s'en aller selon la Gazzetta dello Sport. Courtisé par la Roma l'été dernier, le défenseur de 26 ans serait pisté par Valence cette intersaison.

Notre avis : Barré par De Ligt, Chiellini, Bonucci ou encore Demiral, Rugani a tout intérêt à aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs. D’autant que Pirlo ne semble pas compter sur lui...

Daniele Rugani (Juventus) Crédit: Getty Images

Prolongation en vue pour Faitout Maouassa

Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec le Stade Rennais, Faitout Maouassa, l'arrière gauche de 22 ans, pourrait prolonger son bail avec les Rouge et Noir, selon Ouest-France. Le quotidien évoque une prolongation d'une saison supplémentaire.

Notre avis : Maouassa sort d’une grosse saison avec le club brétilien. Sa prolongation est une juste récompense.

Douglas Luiz, retour à l’envoyeur ?

En quête d'un milieu supplémentaire, Manchester City souhaiterait rapatrier Douglas Luiz (22 ans) selon le Manchester Evening News. Vendu à Aston Villa l'été dernier après deux saisons en prêt à Gérone, l'international brésilien (1 sélection) a disputé 42 matches cette saison (3 buts, 2 passes). Les Skyblues bénéficient d'une option de rachat estimée à 25 millions de livres, soit près de 30 millions d'euros.

Notre avis : Une belle affaire à saisir pour les Mancuniens. Complet et omniprésent dans l’entrejeu, Douglas Luiz a pris beaucoup de galon depuis son arrivée à Aston Villa.

Douglas Luiz (Aston Villa) à la lutte avec Bruno Fernandes (Manchester United) le 9 juillet 2020 en Premier League Crédit: Getty Images

