Le football est peut-être à l’arrêt en Italie, mais clubs et joueurs n’hésitent pas à se mobiliser pour soutenir le personnel médical transalpin. Après l’Atalanta Bergame ou encore l’Inter Milan, c’est Zlatan Ibrahimovic qui vient d’apporter sa pierre à l’édifice. Revenu à l'AC Milan en décembre dernier, l’ancien attaquant du PSG a annoncé l’ouverture d’une cagnotte sur la plateforme GoFundMe.

"L’Italie m’a tellement donné et, dans ce moment dramatique, je veux encore plus redonner à ce pays que j’aime tant. […] Nous avons créé une collecte de fonds pour les hôpitaux Humanitas. Je compte sur la générosité de mes collègues et de tous ceux qui veulent faire un don, en fonction de leurs moyens pour chasser le virus. Ensemble, nous pouvons vraiment aider les hôpitaux, les médecins et les infirmières qui travaillent sans relâche pour sauver des vies. Ensemble, chassons le coronavirus et gagnons ce match !"

Et Zlatan a conclu son appel aux dons en faisant du Zlatan : "Si le virus ne va pas à Zlatan, Zlatan va au virus !".