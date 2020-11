La parole de Zlatan Ibrahimovic est rare. Mais quand le Scandinave s'exprime, généralement sur ses réseaux sociaux, l'onde de choc est quasi-systématique. Après avoir provoqué un débat en Suède sur son potentiel retour en sélection, l'attaquant milanais a cette fois visé le jeu vidéo FIFA et EA Sports pour l'utilisation de son image. " Une chose est certaine, je n'ai jamais autorisé la FIFA ou la FIFPro à faire de l'argent avec moi. Quelqu'un fait des bénéfices sur mon nom et mon visage sans aucun accord depuis toutes ces années. Il est temps d'enquêter ", a dénoncé lundi le joueur de 39 ans.

Dans la foulée, Gareth Bale s'est publiquement rangé derrière Zlatan Ibrahimovic. Selon le site The Athletic , près de mille joueurs soutiendraient le Suédois. "La question de l'utilisation des noms et des images des joueurs dans les jeux vidéo fait depuis longtemps l'objet de controverses. La situation est compliquée par les règles applicables qui varient selon les juridictions ", a notamment souligné Nic Couchman, avocat sportif du cabinet Charles Russell Speechlys, auprès du média britannique. Si le syndicat FIFPro (Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels) n'a pas souhaité répondre aux sollicitations de The Athletic , EA Sports a tenu à s'exprimer sur ce dossier.

"EA SPORTS FIFA est l'un des jeux vidéo de football les plus populaires au monde. Et afin de proposer une expérience authentique pour les joueurs année après année, nous travaillons avec différentes ligues, équipes et talents individuels dans le but d'acquérir les droits à l'image des joueurs pour pouvoir les inclure dans notre jeu. Nous avons une relation de longue date avec les représentants mondiaux des joueurs de football, la FIFPRO, avec qui nous sommes en partenariat sur un grand nombre de licences et avons négocié des accords au profit des joueurs et de leurs syndicats", a ainsi assuré EA Sports dans un communiqué.