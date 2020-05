1976, 1986, 1988, 2007... : Élisez la saison la plus marquante de l'histoire de la F1 !

FORMULE 1 - La F1 fête ses 70 ans ! Pour l'occasion, nous lançons une grande consultation pour que vous nous disiez quelle est la Formule 1 de vos rêves. Ce mercredi, nous vous proposons de choisir votre saison préférée parmi une liste de 12 championnats présélectionnés.

A vous de jouer ! Tout au long de la semaine, nous vous proposons d'imaginer la F1 de vos rêves. Comment ? C'est simple. Ce mercredi, nous vous soumettons une liste des saisons les plus marquantes de l'histoire. Vous n'avez qu'à cliquer sur votre année favorite dans le sondage à retrouver sous ce paragraphe, et tout en bas de l'article. Dès jeudi, nous vous interrogerons sur votre monoplace préférée. Viendront ensuite les directeurs d'écurie et directeurs technique. Et si vous hésitez, pas de panique : l'article est là pour vous rafraîchir la mémoire.

1950 : Le temps des pionniers

Cinq ans après la fin de la seconde guerre mondiale, les constructeurs n'ont pas eu le temps d'inventer de nouvelles machines, et celle qui triomphe dans le premier Grand Prix de l'Histoire, à Silverstone, est une Alfa Romeo conçue en 1938 et pilotée par Giuseppe Farina, le futur champion du monde.

Les Anglais n'ont pas encore massivement investi la Formule 1 et le sport est une affaire d'Italiens - écuries et pilotes - contrecarrés par un Argentin, un certain Juan Manuel Fangio. Tous les pilotes sont des braves, certains juste chanceux de ne pas croiser la grande faucheuse au détour d'un virage.

1957 : Fangio dans sa plénitude

Cette saison renvoie à la plus belle campagne de Juan Manuel Fangio et à tout ce que ce champion pouvait montrer. Du caractère après avoir quitté Ferrari, une légendaire capacité à gagner immédiatement avec n'importe quelle machine. Une Maserati en l'occurrence, qu'il retrouve pour un triplé victorieux d'entrée. Et le chef d'œuvre du Nürburgring - une remontée sur les Ferrari de Peter Collins et Mike Hawthorn - pour un cinquième couronnement.

1966 : Brabham, champion total

Ce cru reste unique dans les annales pour avoir vu Jack Brabham devenir le premier pilote vainqueur de Grand Prix et champion du monde sur une monoplace portant son nom. Un tour de force inimaginable aujourd'hui, doublé d'un sacre chez les constructeurs.

C'est le triomphe de l'intelligence : la F1 ayant réinstauré la course à la puissance, il a fait fabriquer à Repco un V8 léger, facile d'utilisation et fiable pour battre les gros V12.

1976 : Lauda au bout du courage

Parce qu'on peut aussi attendre d'un champion le dépassement de soi dans des circonstances forçant l'admiration, il est impossible de ne pas évoquer le destin unique de l'Autrichien, grièvement brûlé au Nürburgring et revenu à la compétition six semaines plus tard à Monza. Une trajectoire héroïque qui a magnifié la Formule 1 jusqu'à la liberté de renoncer à courir à Fuji, au prix d'un titre mondial qui lui tendait les bras.

1986 : Le meilleur scenario

Un suspense XXL bardé de testostérone qui ferait passer "Drive to survive" pour une gentille série initiatique. Quatre monstres en piste - Alain Prost, Ayrton Senna, Nigel Mansell, Nelson Piquet - dont les trois derniers se détestent cordialement. Plus grave, dont les deux derniers sont des coéquipiers en guerre. La McLaren, la Lotus, la Williams, autant de bolides mythiques. A la fin, c'est Prost qui est champion parce qu'il est le plus intelligent, parce que Mansell ne méritait pas de perdre mais que la malchance a croisé son chemin. Ce qui ravit Piquet même s'il a perdu au bout du plus grand thriller mécanique d'Adélaïde.

1988 : Senna-Prost, le plus grand duel

Quand on réalise qu'il suffit d'une écurie et deux pilotes pour captiver le monde entier sans se soucier de qui va terminer troisième, parfois à un tour... A condition que ce soit deux des plus grands pilotes de tous les temps. Ayrton Senna contre Alain Prost, l'affrontement de deux personnalités, deux visions de la course, sur lequel l'homme de la rue avait forcément un avis. Championnat extatique, jusqu'à la délivrance d'une vie pour le Brésilien à Suzuka.

1997 : Villeneuve résiste à Schumacher

McLaren est de retour en haut des podiums après trois ans de disette, avec David Coulthard et Mika Häkkinen, et Benetton gagne une dernière fois avec Gerhard Berger. Mais c'est bien le duel Jacques Villeneuve - Michael Schumacher, par Williams et Ferrari interposées, qui retient le souffle de tous les fans. Pour une finale haletante à Jerez, où trois pilotes finissent à égalité pour la pole position, dont le Canadien et l'Allemand. Et un verdict shocking. Heureusement, la morale est sauve : Villeneuve résiste au coup de harpon rageur de Schumi.

2003 : Le plus beau titre de Schumacher

Après une saison marquée au fer rouge, l'opposition vient de toute part pour Michael Schumacher. Et elle est incarnée par la relève qui pointe : Kimi Räikkönen (McLaren) et Juan Pablo Montoya (Williams). L'Allemand remporte cinq superbes victoires et fait preuve d'une régularité qui fait la différence au bout du compte face au Finlandais. Ce n'est que grâce à la victoire de Rubens Barrichello dans la dernière course, à Suzuka, que le "Baron rouge", remonté huitième après des ennuis, arrache son 6e titre.

2007 : Le chaos et la surprise du chef

Stupeur et tremblement en Formule 1. Le duel entre les deux nouveaux pilotes de McLaren, Fernando Alonso et Lewis Hamilton, fait déjà beaucoup d'étincelles lorsque surgit en coulisses une affaire d'espionnage que met en cause l'écurie de Ron Dennis. Et la fait imploser lorsque l'Espagnol, qui savait tout, décide de tout balancer pour couper le lien avec Woking. Cette ambiance délétère fait le régal de Kimi Räikkönen, qui rafle la mise à la surprise générale.

2008 : Hamilton au bout du suspense

Lewis Hamilton encaisse bien. Battu sur le fil dans son année de rookie la saison précédente, il repart en campagne fort de quelques exploits et bourdes. Son esprit d'attaquant irrépressible est récompensé face à Felipe Massa qui surfe sur les déboires de son coéquipier chez Ferrari, Kimi Räikkönen. Dans un suspense brésilien pluvieux, il finit par conserver de justesse son avance au championnat grâce à un dépassement à deux virages de l'arrivée.

2010 : Vettel mystifie Alonso, Webber et Hamilton

Celui qu'on n'attendait pas ! A deux Grands Prix de la fin de la saison, personne ne fait attention à Sebastian Vettel. Et pourtant, trois ans après, il va refaire le coup de Kimi Räikkönen. En alignant deux victoires pour boucler le championnat, le protégé de Red Bull surfe sur les ennuis et contre-performances de son coéquipier Mark Webber, Fernando Alonso (Ferrari) et Lewis Hamilton (Mercedes) pour rafler la mise dans un final mémorable à Abou Dabi.

2016 : La guerre des étoiles

L'amitié datant du karting entre les duettistes de Mercedes, Lewis Hamilton et Nico Rosberg, a volé en éclats depuis longtemps à force de petites mesquineries. Et de gros couacs : à Montmelo, le Britannique et l'Allemand se sont auto-tamponnés et ont fini dans un bac à graviers. Ils sont quasi incontrôlables, au grand dam de leur patron Toto Wolff, d'autant que la Flèche d'argent plane sur une concurrence désolée. Ferrari ne remporte aucune course et c'est Daniel Ricciardo, chez Red Bull, qui fait le troisième homme. La casse du moteur de Lewis Hamilton à Sepang a bien scellé le sort du championnat. Nico Rosberg n'avait plus qu'à enquiller quatre deuxièmes places derrière son rival. Mais la polémique fera rage jusqu'au bout.

