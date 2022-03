Formule 1

23 GP, "sprints" revalorisés, nouveaux barèmes de points : les nouveautés 2022

Les Fous du Volant – De la nouveauté pour cette nouvelle saison de Formule 1. Au-delà du changement de réglementation, on évoquera un nouveau calendrier avec un record de 23 courses : le retour de circuit mythique et une première à Miami. Les courses sprint toujours au rendez-vous, un nouveau barème de points en cas de météo capricieuse et des modifications du côté de la direction de course.

00:05:14, il y a 21 minutes