Formule 1

5 mois pour régler le problème de marsouinage chez Mercedes ? "C'est du bluff !"

Les Fous du Volant – Accompagnés de Jacky Eeckelaert, ex-ingénieur en F1 chez Sauber, Honda et Brawn, nos journalistes Julien Pereira et Stéphane Vrignaud reviennent sur le problème de "marsouinage" qui touche les monoplaces. Peut-on s'en rendre compte en soufflerie ? Comment régler le problème ? Il est également question du nouveau règlement et de l'avenir du DRS. Retrouvez l'émission en podcast.

00:09:42, il y a une heure