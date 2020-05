Abiteboul justifie la poursuite de Renault en F1 : "L'équation tient la route"

FORMULE 1 - Renault a décidé vendredi de rester en Formule 1 en dépit d'un vaste plan de restructuration économique s'accompagnant de licenciements, un choix justifié pour le responsable de l'écurie française, Cyril Abiteboul, par les objectifs à long terme et du constructeur français et de la F1.

Avec l'annonce mercredi d'une nouvelle réduction du plafond des dépenses des écuries en F1 à partir de 2021 puis celle, vendredi, du maintien de Renault en F1, cela a été une bonne semaine ?

C. A. : Une semaine de confirmations, oui. C'est un processus continu qui a commencé avec le premier accord sur le plafonnement des dépenses l'an dernier puis le 2e accord mercredi. Nous avons maintenant aussi un excellent portefeuille, le 2e ou le 3e de la grille, de partenaires avec la signature en début d'année de l'accord avec notre sponsor DP World. Cela justifie notre engagement et nos efforts et c'est une bonne chose de l'entendre dire par la Directrice-générale (de Renault Clotilde Delbos, ndlr). C'étaient nos hypothèses de travail quand nous avons décidé de revenir en F1 (en 2016) et si cela a pris un peu plus de temps que prévu, nous y sommes maintenant arrivés.

Formule 1 Le gouvernement est d'accord : la saison débutera bien au Autriche en juillet IL Y A 2 HEURES

La F1 est-elle devenue raisonnable après des années de dépenses sans cesse en augmentation ?

C. A. : 145 millions de dollars (le plafond des dépenses annuelles en 2021) c'est déjà beaucoup d'argent. Mais c'est un niveau de dépenses compatible avec des objectifs raisonnables. L'équation dépenses/marketing tient maintenant la route et c'était notre espoir en revenant en F1. Mais on voit des équipes qui sont aujourd'hui en difficultés, comme McLaren et Williams, et cela arrive peut-être un peu tard pour elles. C'est compliqué et il faudra peut-être parfaire encore les mesures pour elles.

Cyril Abiteboul, directeur de Renault F1, lors des essais de pré-saison de Barcelone, le 19 février 2020 Crédits Getty Images

Le championnat du monde n'a pas encore débuté cette année en raison de la pandémie de coronavirus. Quand peut-on s'attendre à revoir les F1 tourner et qu'en est-il du 2e volant chez Renault ?

C. A. : Un calendrier devrait être présenté la semaine prochaine et on s'attend à un démarrage en juillet. Les bistrots vont rouvrir et la F1 va reprendre. Pour les pilotes, il y a eu des annonces chez Ferrari (avec le départ de Sebastian Vettel et l'arrivée de Carlos Sainz Jr ndlr.) et chez MacLaren (avec l'arrivée de Daniel Ricciardo, qui quittera Renault à la fin 2020). Mais ce n'est pas notre calendrier et l'essentiel était avant tout d'assurer les bases de notre présence à long terme en F1.

Saison 2021 Des spéculations "infondées et irresponsables" : non, Mercedes ne quitte pas la F1 IL Y A UN JOUR