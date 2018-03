Alexander Wurz : "Des F1 plus rapides grâce au Halo"

Si, comme beaucoup d'autres, Alexander Wurz admet ne pas être entièrement séduit par le look du Halo, il estime que son introduction a été rendue nécessaire au nom de la sécurité des pilotes. "Au vu de l'évolution des mentalités en société, il était inconcevable qu'un organe comme la FIA ne fasse pas progresser la sécurité du sport sous prétexte que certains n'apprécient pas le look du halo", estime l'ex-pilote Benetton dans des propos repris par Der Standard.

" La société n'est plus la même qu'il y a vingt ans "

"La société n'est plus la même qu'il y a vingt ans et le sport automobile comme l'industrie doivent faire leur possible pour protéger la vie des gens ou éviter qu'ils ne se blessent gravement", poursuit-il. "Si la compétition tient ses promesses en piste, avec un peloton serré et plusieurs vainqueurs, je vous garantis que 99% des fans auront vite oublié l'existence du Halo", promet-il.

L'ex-pensionnaire de Peugeot en WEC voit même plus loin et estime que le Halo peut participer à terme à une hausse globale des performances offertes par les monoplaces. "Si l'on parvient à rendre les voitures encore plus sûres qu'aujourd'hui, on pourra même rouler à 400-450 km/h dans les rues de Monaco et ne plus avoir besoin de drapeau rouge en cas de pluie ! ", lance-t-il, enthousiaste.

Depuis le printemps de l'année passée, Romain Grosjean a succédé à Jenson Button en tant que directeur du GPDA aux côtés de Wurz et de son adjoint Sebastian Vettel.

