Revenu en F1 comme constructeur (et plus uniquement comme motoriste) en 2016, l'écurie Renault change d'identité pour devenir Alpine, la "marque d'avant-garde" du groupe automobile, en 2021. Ses monoplaces changeront donc également de couleurs, passant du noir et jaune au bleu, blanc et rouge, selon une version provisoire de la livrée de sa monoplace baptisée A521 présentée mercredi. "A l'heure d'aujourd'hui, il ne devrait plus faire de doute que la course automobile en général et la F1 en particulier resteront au coeur de notre marque", a insisté Rossi, dont la nomination a été annoncée lundi, succédant à Cyril Abiteboul.