Formule 1

"S'il a lieu, le GP d'Autriche va vraiment servir de test" : Quelles solutions pour la F1 ?

FORMULE 1 - Autour d'Hadrien Hiault, nos journalistes Gilles Della Posta, Stéphane Vrignaud et Julien Pereira ont discuté des solutions qui s'offraient à la F1. Alors que le Grand Prix de France a récemment été annulé, est-il encore possible d'imaginer une saison 2020 à plus de dix épreuves ? Tentatives de réponse.