Le Grand Prix de Bahreïn 2020 aura été décidément parsemé de phases de course dangereuse, dimanche sur le circuit de Sakhir. Après le crash terrifiant auquel Romain Grosjean a survécu miraculeusement dans le premier tour après l'explosion de sa Haas, coupée en deux contre un rail de sécurité, Lance Stroll (Racing Point) a fini à la renverse lors du seconde départ, donné une heure et demi plus tard.