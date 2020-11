Il n'est pas évident de se remettre d'un gros choc. L'un des derniers en date est celui de Fernando Alonso. Accidenté lors du Grand Prix d'Australie en 2016, l'Espagnol avait encaissé 46G lors du fracas de sa McLaren contre un mur de protection, après un accrochage à plus de 300 km/h. Le double champion du monde avait souhaité reprendre la compétition dès le rendez-vous suivant, à Sakhir, mais souffrant d'un pneumothorax et de côtes fracturées, son corps en avait décidé autrement.

"Pour moi, à l'heure actuelle, Romain pilotera, mais il faut voir quel sera le verdict des médecins dans les jours qui viennent et s'il le souhaite , a expliqué le directeur d'équipe de la formation américaine. C'est sa décision, je n'interférerai pas. C'est pourquoi je ne vais pas commencer à spéculer. Je veux lui laisser le temps d'y réfléchir. L'adrénaline d'aujourd'hui fait encore son effet. On verra quel est son état d'esprit demain."

Question moral ça va, a-t-il confirmé. "Je ne l'ai pas encore vu mais je lui ai parlé au téléphone depuis l'hôpital, a dit le chef de l'écurie US. Il était de bonne humeur, on a même osé quelques blagues. Il est heureux. Il venait de parler au téléphone avec sa famille."

Généralement sans état d'âme, il a ajouté que l'équipe s'était vite remise en mode "course" avec Kevin Magnussen. "On a eu de la chance, tout le monde en était heureux, a-t-il dit. On a su très vite qu'il allait aussi bien que possible, donc tout le monde a pu se concentrer sur la course."