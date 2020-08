GRAND PRIX DU 70E ANNIVERSAIRE - Les Mercedes ont survolé la première journée d'essais vendredi, dans la chaleur de Silverstone. Qui va être la norme pour le reste du week-end.

Valtteri Bottas le matin avec 0"138 d'avance sur Lewis Hamilton, et l'inverse l'après-midi avec 0"176 d'écart : Mercedes a mis chacun de ses pilotes en évidence vendredi lors de la première journée d'essais du Grand Prix du 70e anniversaire. Avec une avance qui en dit déjà long sur la suite : 0"727 sur Max Verstappen (Red Bull) en essais libres 1, 0"815 sur Daniel Ricciardo (Renault) en essais libres 2.

Oui, l'écurie sextuple championne du monde, vainqueure des quatre premières courses de la saison, est encore dans une classe à part à Silverstone. Où le décalage des mélanges des gommes Pirelli un cran plus tendre n'a pas perturbé l'écurie allemande, en dépit d'une chaleur significative (44°C sur la piste en EL1, 44°C en EL2).

"C'est un bon début de week-end, a résumé Lewis Hamilton, avant de préciser sa pensée. Nous avons tiré beaucoup d'enseignements du week-end précédant et avec simplement de petits ajustements sur le set-up nous avons pu affiner les réglages et faire des progrès. Le 'tendre' et le 'medium' sont très similaires ici et il n'y a pas un si grand écart en temps entre eux. Nous avons vu de la surchauffe sur les pneus, il va donc falloir les cajoler pour en tirer le meilleur. C'est génial d'avoir gagné la semaine dernière, mais je sais à quel point Valtteri est rapide, et que tout peut arriver en Formule 1."

La chaleur s'installe

"Nous avions appris pas mal de choses la semaine dernière, le travail de set-up a donc bien démarré, a noté Valtteri Bottas. La voiture était plus confortable qu'en course ou qu'en qualification, l'équilibre était donc déjà bien là. Nous avons focalisé sur les pneus et il n'y a apparemment pas une grande différence entre le 'medium' et le 'tendre' sur le tour unique. Le 'tendre' est en galère dans les virages à haute vitesse, surtout par ces températures chaudes et avec le plein d'essence. Nous allons regarder les options ce soir et s'assurer d'un bon plan pour la qualification. Ça devrait être amusant samedi."

"Le 'tendre' est un pneu compliqué : il fonctionne correctement sur un tour mais il ne dure pas longtemps sur un relais. Nous nous attendons à ce que la plupart des équipes l'évite en course, a exposé Andrew Shovlin, l'ingénieur en chef. Le 'medium' paraît plus endurant et n'est pas tellement plus lent que le 'tendre' sur un tour. Nous avons une bonne compréhension de la piste depuis la semaine dernière, nous avons donc pu utiliser du roulage pour valider des nouvelles pièces et mener des expériences. Il faisait chaud mais notre rythme était correct pour un vendredi sur court et long relais, ce qui est utile car la chaleur va apparemment durer samedi et dimanche."

