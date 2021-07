L'ancien pilote de Formule 1 et sénateur argentin Carlos "Lole" Reutemann est décédé mercredi à Rosario à l'âge de 79 ans des suites d'une pathologie digestive, a informé sa fille sur les réseaux sociaux. "Papa s'en est allé en paix et avec dignité après avoir lutté comme un champion avec un coeur noble et valeureux qui l'a accompagné jusqu'au bout", a écrit Cora Reutemann.

Carlos Reutemann a été le principal représentant de la catégorie reine de la course automobile en Argentine, après l'illustre quintuple champion du monde Juan Manuel Fangio. Vice-champion du monde en 1981 à un point du Brésilien Nelson Piquet, il a piloté pour les écuries Brabham, Ferrari, Lotus et Williams, au cours d'une carrière étalée entre 1972 et 1982 où il a compilé six pole positions, 12 victoires et 45 podiums en 146 Grand prix. Il a également terminé troisième des championnats de F1 de 1975, 1978 et 1980.

Opéré en 2017 d'un cancer, il n'a jamais récupéré

L'ex-pilote est ensuite entré en politique sous l'aile de l'ancien président Carlos Menem (1989-1999). Il a été gouverneur à deux reprises de la province de Santa Fe, située dans la pampa argentine où il était un riche producteur agricole. Il a également siégé plusieurs années au Sénat, élu lors de son dernier mandat (2015-2019) sur une liste qui soutenait l'ex-président de centre-droit Mauricio Macri.

Le Sénat argentin a interrompu sa séance plénière mercredi pour lui rendre hommage en observant une minute de silence. L'ancien coureur avait été opéré en 2017 d'un cancer du foie et sa santé s'était ensuite détériorée au fil du temps. Il avait été hospitalisé en mai pour des hémorragies digestives et une anémie.

Carlos Reutemann (Ferrari) au Grand Prix du Brésil 1978 Crédit: Getty Images

