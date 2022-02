L'histoire situe souvent la naissance de l'équipe Brawn le 6 mars 2009, et c'est juridiquement vrai. C'est ce jour-là, ou plutôt cette nuit-là puisque le communiqué officiel a été envoyé à 1h08 du matin, que Ross Brawn a conclu avec les Japonais de Honda le rachat de l'écurie qu'ils avaient décidé de fermer brutalement, sans préavis ni signe avant-coureur, le 5 décembre. Un dégât collatéral de plus provoqué par la crise financière des subprimes, qui a mis l'économie mondiale à genou. Un prétexte, surtout, tant Honda ne pensait plus pouvoir sortir de tunnel.

Après une victoire chanceuse de Jenson Button en 2006 en Hongrie, la marque nipponne avait produit en 2007 une monoplace désastreuse à tout point de vue, tout juste bonne à racler les fonds de grille avec sa déco écolo aussi laide que maladroite dans un sport vorace en énergie fossile. Et 2008 n'avait rien arrangé : Ross Brawn, son nouveau directeur technique depuis un an, n'avait pas jugé utile de se pencher sur un cas désespéré - une Honda "mal dessinée et mal assemblée" selon lui -, préférant mettre tout son temps et toute son énergie dans la monoplace de 2009, celle du grand virage technique décidé par la FIA.

Ce 6 mars était placé trois jours avant l'entrée en piste stupéfiante de la BGP001, lors des essais à Montmelo, près de Barcelone. Du prêt-juste-à-temps qui va devenir un prêt-à-gagner sidérant pour la concurrence, venant du cancre de la classe 2008 avec sa 9e place au championnat du monde des constructeurs. "From zero to hero", comme disent les Anglais. Et même si ça a d'abord ressemblé à un miracle, ça n'en a jamais été un, loin de là.

Le Mercedes plutôt que le Ferrari

Ce 6 mars 2009 arrive donc quatre mois après l'annonce-choc de la maison japonaise. Au bout d'un sursis de trois mois plus un autre pour être exact, qui lui a permis de faire le tour des repreneurs potentiels afin de ne pas laisser en plan - question d'image - 680 employés dans son usine anglaise "châssis" de Brackley, sans parler de ceux de son département "moteur" au Japon. Les gros noms se sont bousculés, du Britannique David Richards, ex-boss à succès de Subaru en WRC et beaucoup moins de BAR en F1, l'ancien nom de l'équipe Honda, au Mexicain Carlos Slim, l'homme le plus riche du monde, en passant par Richard Branson, patron de Virgin. Mais Ross Brawn a toujours eu une longueur d'avance dans les discussions. Tout simplement parce que le bolide de 2009 est prêt depuis longtemps, et qu'il en connaît le mode d'emploi. Accessoirement aussi parce qu'il a ses entrées depuis presque deux ans chez Honda, et que la poursuite des activités avec l'administratif Nick Fry a tout pour rassurer. A un détail près : en ce 5 décembre, il a un châssis mais plus de moteur puisque Honda faisait tout.

Au moment de faire son choix sur le V8 de remplacement, le Britannique oublie ses dix années en rouge, ignore superbement le Ferrari et opte pour le Mercedes. Il vient de pousser enfin Lewis Hamilton vers le titre chez McLaren mais c'est là un détail : le bloc de Brixworth est surtout moins exigeant en termes de refroidissement et ça change tout. Il est aussi plus compact et vu les dimensions de sa monoplace, ça ne l'obligera pas à redessiner les pontons. Bref, c'est un gain de temps et d'argent et, de toute façon, la justice lui demande de faire tourner l'usine à moindre frais en attendant la conclusion d'un deal. Et c'est peut-être aussi pour cette raison qu'il se passe du KERS, système de récupération d'énergie lourd et d'une fiabilité incertaine.

Williams et Toyota avaient aussi flairé le bon coup

Quand on pense un peu aux critères qu'impose un moteur en termes d'intégration - taille, encrages, refroidissement, etc - à trois mois des essais, il faut avoir une base de design sacrément solide pour espérer faire bonne figure ne serait-ce qu'au cœur du peloton. Mais Ross Brawn a de quoi être confiant car il a une botte secrète. Pour avoir commencé à travailler avec le "Technical Working Group" de la FIA chez Ferrari dans le but de définir le règlement de 2009, il a perçu certaines subtilités entre les lignes, et les ressorts cachés qu'il renferme… La partie arrière du fond plat, appelée diffuseur, a été notablement limitée en hauteur mais il a trouvé une parade en dégageant la partie supérieure de la zone en ajustant le volume occupé par la boîte de vitesses et en créant une ouverture dans le plancher. L'ensemble apparaît comme deux diffuseurs superposés et c'est un véritable coup de génie et un atout considérable.



Le phénomène de succion - le fameux effet Venturi - créé sous la voiture est imbattable, et les autres écuries savent qu'un piège vient de refermer sur elles car une monoplace est un tout-en-un. Chacune doit redessiner l'aileron avant, les pontons, le fond plat, faire de l'espace dans des zones impossibles à dégager pour adopter à leur tour un double-diffuseur. Toutes se lancent dans des correctifs aux allures de bricolage sauf Williams et Toyota, qui ont-elles-aussi flairé le bon coup. Mais en piste, la Brawn BGP001, d'un blanc immaculé seulement rompu par quelques lignes jaunes et vierge de tout sponsor n'a pas d'égale.

Honda a cédé à Ross Brawn son équipe pour une livre symbolique et lui offre 150 millions de dollars pour solde de tout compte (ce qui en aurait coûté pour fermer l'équipe), sans comprendre qu'elle a raté l'occasion de devenir enfin championne du monde. En réalité pas énorme pour l'époque, la somme va assurer à Brawn GP de fonctionner sans faire de folie. Le nouveau propriétaire fait passer l'effectif de l'usine sous les 500 personnes et propose à Jenson Button 20% de ce qui était prévu dans son contrat. "Je pense que cette voiture a ses chances, donc je suis prêt à accepter une réduction de salaire", explique-t-il. Ross Brawn a toujours fait de bonnes voitures chez Arrows, Benetton et Ferrari et il le sait.

Des rivaux persuadés que la Brawn roule en-dessous du poids légal

Et avec Rubens Barrichello, il va survoler les tests de préparation en Catalogne. Avec le plein et des pneus qui ont 50 tours, l'Anglais réalise le meilleur temps an Catalogne, au point d'éveiller la suspicion chez les chronométreurs qui retirent son chrono en haut de la feuille des temps. "Son chrono a été enlevé de l'écran du circuit car il semblait avoir coupé une chicane, expliquera Simon Cole, ingénieur de piste. Après discussion avec les autres équipes, ce n'était pas le cas ! Tous disaient 'ils ont évidemment enlevé le lest de leur voiture' (pour respecter le poids minimal). Tout le monde était dans le déni et nous étions sidérés !" Les autres patrons d'équipes donnaient des interviews expliquant : 'Bien sûr, quand on n'a pas de sponsors on enlève le lest pour améliorer ses temps !"

"La nouvelle aéro et les slicks ne m'ont posé aucun problème, ni à l'équipe, racontait de son côté Jenson Button, à propos de la révolution tout azimuth ayant banni les pneus rainurés et l'antipatinage électronique, et introduit l'aileron avant inclinable du cockpit. L'équilibre de la voiture a été bon tout de suite. Je n'ai pas eu à changer mon style de pilotage, juste besoin de l'adapter à une voiture plus 'légère', plus sensible. Le KERS ? Je ne peux pas en parler, on ne l'a pas. Tant mieux, nous pourrons nous concentrer sur le reste. Je ne pense pas que ne pas l'avoir est un gros handicap."

Brawn GP n'a alors que 400.000 dollars de budget de développement pour toute l'année, soit 100 ou 200 fois moins que les mieux nanties, et gagnera devant la FIA le procès intenté par McLaren Ferrari et Renault.

Elle partira surtout avec une seconde d'avance, que Red Bull mettra toute la saison à rattraper. Trop tardivement pour empêcher Button, auteur de six victoires dans les sept premières courses, de devenir champion du monde.

