Je tiens à remercier chaleureusement Red Bull, Honda et la Scuderia AlphaTauri de continuer à me donner l'opportunité de piloter en F1", a réagi le pilote de 22 ans. C'était attendu depuis quelques temps, c'est désormais officiel. Yuki Tsunoda restera chez AlphaTauri pour la saison 2023. Le pilote japonais a été confirmé dans son baquet par son écurie, jeudi. "a réagi le pilote de 22 ans.

Cette saison, Tsunoda, 38 Grands Prix au compteur, s'est rapproché de son écurie en s'installant à Faenza, en Italie, afin d'être en immersion totale avec son équipe. "Ayant déménagé en Italie l'année dernière, pour être plus proche de l'usine, je me sens vraiment intégré à l'équipe et je suis heureux de pouvoir continuer à courir avec eux en 2023. Bien sûr, notre saison 2022 n'est pas encore terminée et nous nous battons toujours avec acharnement dans la bataille du milieu de peloton, donc je suis pleinement concentré pour la terminer en beauté et ensuite nous nous tournerons vers l'année prochaine", a-t-il assuré.

De son côté, le directeur d'AlphaTauri Franz Tost n'a pas tari d'éloges sur son pilote : "Comme nous l'avons vu depuis qu'il nous a rejoints l'année dernière, Yuki est un pilote très talentueux et a beaucoup progressé cette saison. Le rythme qu'il a montré récemment est la preuve évidente d'une courbe d'apprentissage abrupte, ce qui prouve qu'il mérite un siège en F1, et je m'attends toujours à de bons résultats de sa part lors des six dernières courses de 2022. Comme je le dis toujours, un pilote a besoin d'au moins trois ans pour se familiariser pleinement avec la Formule 1, je suis donc heureux qu'il ait eu le temps de montrer tout son potentiel."

