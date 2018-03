Christian Horner suggère de bannir le mode 'Q3' des Mercedes

Pour Christian Horner, ce que Lewis Hamilton appelle le mode ‘fête’ pourrait facilement être interdit en imposant une cartographie moteur unique pour l’ensemble de la séance qualificative et du Grand Prix. "A partir du moment où une voiture prend la piste en qualifications, elle entre dans le régime du parc fermé. Peut-être que cela devrait également s'appliquer aux cartographies moteur, qui seraient alors identiques du début des qualifications jusqu’à la fin du Grand Prix", propose le team principal de Red Bull.

" Lewis a gagné énormément de temps entre la Q2 et la Q3 "

"Lewis a gagné énormément de temps entre la Q2 et la Q3, et cela n’est pas le fruit du hasard : tout le monde sait que Mercedes dispose d’une cartographie moteur qu’ils utilisent spécialement pour la Q3, car ils n’ont pas besoin de l’utiliser pour la Q1 et la Q2, ce qui leur permet de préserver le moteur", poursuit-il. Depuis 2014 et l’arrivée des V6 turbo hybrides en F1, Red Bull, qui est propulsée par Renault, n’a obtenu qu’une seule pole position. C’était à Monaco en 2016. A titre de comparaison, Mercedes a signé 71 fois la pole position sur la même période, et ce sur un maximum de 80 poles possible.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter.