On lui souhaite d'arriver tout en haut. La Néerlando-Belge Maya Weug, âgée de 16 ans, est devenue vendredi la première jeune fille à intégrer la filière de formation de pilotes de l'écurie de Formule 1 Ferrari, la Ferrari Driver Academy (FDA). En 2021, Weug, qui est née et a grandi en Espagne, bénéficiera donc des moyens et des enseignements de la FDA, qui a notamment amené le Monégasque Charles Leclerc jusqu'à la catégorie reine, et elle disputera un championnat de Formule 4.