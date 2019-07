Lewis Hamilton était malade à Hockenheim et sa pole position n'en revêt que plus de mérite. Toujours pas dans son assiette le dimanche, il a mené les 47 premières tours avant que sa course tourne au fiasco à cause d'une sortie de piste et des mauvais choix. Que seule une pénalité de 30 secondes infligées aux Alfa Romeo plusieurs heures lui a permis de sauver les deux points de la neuvième place.

Cependant, il reste inquiet pour ce week-end, où sera disputé le Grand Prix de Hongrie. La dernière épreuve avant la traditionnelle trêve estivale de trois semaines. Généralement, le quintuple champion du monde de Mercedes a un agenda chargé entre deux événements. Mais là, il va l'oublier.

"J'ai tout annulé pour les prochains jours, a expliqué le Britannique, à Motorsportweek.com. Je vais rentrer chez moi probablement pour dormir les prochains jours et essayer de surmonter ce bug. Mon état ne s'améliore pas grandement, mais j'espère que ce sera les cas dans deux jours.

"Je ne pense pas qu'être dans la voiture et la santé est si importante. Je vais essayer de m'assurer de reprendre le dessus autant que possible pour la prochaine course", a-t-il conclu.