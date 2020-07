GRAND PRIX DE HONGRIE - Romain Grosjean a confié ses doutes jeudi sur son avenir, lié à la présence ou non de Haas lors de la prochaine saison de Formule 1. Une déclaration qui n'a pas plu au directeur d'équipe, Günther Steiner, qui a recadré le pilote français vendredi.

La relation entre Romain Grosjean et son directeur d'équipe ne risque pas de s'améliorer. Jeudi, en conférence de presse, le pilote français a fait part de ses incertitudes sur son avenir et celui de l'écurie en Formule 1. "Il y a beaucoup d’interrogations (...) Il faut maintenant voir le problème en face. Haas sera-t-elle là l’année prochaine ou non? C’est évidemment la question", a-t-il déclaré, faisant ainsi référence aux doutes concernant la volonté de Gene Haas, propriétaire de l'écurie, de continuer à investir dans la discipline.

Steiner recadre puis rassure

Cette déclaration n'ont pas du tout plu à Günther Steiner, team manager de l'écurie. "Je pense que sa réponse a été mauvaise parce qu’on lui a demandé ce qu’il faisait et qu’il a parlé au nom de l’équipe", a d'abord réagi l'intéressé vendredi au micro de Sky Italia. Avant de se montrer un peu plus critique envers Grosjean : "Je crois que l’éléphant est dans sa pièce, pas dans la nôtre. Nous savons ce que nous voulons faire. Si nous sommes là ou pas, ce sera décidé une fois que nous aurons signé le nouvel accord Concorde."

Enfin, Günther Steiner en a profité pour tenter de rassurer sur l'avenir de Haas en F1. "Je suis toujours confiant quant au fait que nous serons là", a assuré l'Italien. Reste à savoir s'il comptera toujours Romain Grosjean dans ses rangs...

