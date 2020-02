Organisé pour la première fois dans ce pays, le Grand Prix de Formule 1 du Vietnam se tiendra bien le 5 avril à Hanoï ont annoncé mardi à l'AFP les organisateurs de la course, malgré l'épidémie de coronavirus. "Il aura lieu comme prévu", a indiqué Le Ngoc Chi, directeur du GP du Vietnam, précisant "surveiller de près la situation". "L'évènement ne sera ni reporté ni retardé. Bien qu'il s'agisse d'une compétition sportive, il a un impact très important sur le tourisme au Vietnam", a indiqué de son côté Tran Trung Hieu, directeur adjoint du département du tourisme de Hanoï, cité dans les médias locaux.

Cette course est la 3e épreuve du championnat du monde de F1 2020 qui débutera le 15 mars en Australie. Organisé à Shanghaï, le Grand Prix de Chine, prévu initialement le 19 avril, a lui été reporté à une date non précisée en raison de l'épidémie qui a déjà fait plus de 1.800 morts dans ce pays. La mise sur pied d'un Grand Prix au Vietnam s'inscrit dans la volonté des autorités de la F1 de s'implanter plus solidement en Asie, après plusieurs déconvenues sur le continent.

1 mois sans course entre le Vietnam et les Pays-Bas

Si le Grand Prix de Singapour, couru de nuit et suivi par 268.000 spectateurs tout au long du week-end lors de son édition 2019, est un succès, il fait figure d'exception. Après celui de 2017, la Malaisie avait dû cesser d'organiser, faute de rentabilité, le Grand Prix qu'elle accueillait depuis 1999, victime notamment de la concurrence de Singapour.

La Corée du Sud avait fait de même en 2013, ne parvenant pas à attirer un public suffisamment nombreux à Yeongam, une ville reculée dans l'extrême-sud de la péninsule. Et l'Inde s'était retirée la même année à cause de problèmes financiers. En raison du report cette année du GP en Chine, il y aura une période de près d'un mois sans course de F1 entre le GP du Vietnam et celui des Pays-Bas le 3 mai. Le calendrier de la saison 2020 comprend 22 épreuves, en comptant le GP de Chine.