F1 : Le patron Chase Carey veut plus de diversité parmi les pilotes

Le patron de la F1 souhaite voir une plus grande diversité dans les paddocks, quelle qu'elle soit. "Nous voulons offrir des possibilités pour des pilotes de nationalités différentes à travers le monde. Nous aimerions avoir un pilote chinois, un pilote américain, une pilote, un pilote vietnamien", a expliqué Chase Carey à Hanoï. "Rien ne nous ferait plus plaisir que d'avoir des courses à travers le monde, d'avoir des équipes et des pilotes partout dans le monde", a-t-il poursuivi.

Actuellement, la grande majorité des vingt pilotes du paddock est composée d'Européens. Le paddock est exclusivement masculin, et en soixante-neuf éditions du Championnat du monde de F1, seulement deux femmes ont pris le départ d'un Grand Prix (les Italiennes Maria Teresa de Filippis dans les années 1950, et Maria Grazia "Lella" Lombardi dans les années 1970).