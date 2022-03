Netflix a son Drive to survive, c'est au tour d'Apple TV+ d'accueillir de la F1 dans ses programmes. La plateforme de streaming diffusera un long métrage documentaire sur la vie et la carrière du Britannique Lewis Hamilton, sept fois champion du monde de Formule 1, a annoncé la marque à la pomme, sans dévoiler de date ni de titre.

"Le documentaire offrira un accès complet à Hamilton et à son équipe, sur et en dehors de la piste, et un casting d'invités de premier plan", précise Apple dans un communiqué. Le film sera produit notamment par Hamilton lui-même, ainsi que par Box to Box Films, responsable également de la série de Netflix consacrée à la F1, "Drive to Survive".

Il a réussi où les chances étaient infimes

Apple a justifié le choix de son casting par le parcours inspirant d'Hamilton : "Issu d’une famille de la classe ouvrière, Lewis a réussi dans un sport où les chances étaient infimes mais où son talent a brillé, lui permettant de dominer le sport pendant plus d’une décennie". Ainsi que par ce qu'il représente en F1 : "Hamilton est actuellement le seul pilote noir à courir en Formule 1, a souligné la firme de Cupertino. Il a embrassé ce qui le rendait différent et son ascension au sommet de sa carrière l’a rendu farouchement engagé à utiliser sa plateforme pour influencer un changement positif pour les générations futures."

