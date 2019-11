McLaren et Petrobras mettent fin prématurément à leur accord

"Petrobras et McLaren Racing ont mis un terme à leur accord technique et financier par consentement mutuel", indique un communiqué diffusé au lendemain (lundi) du Grand Prix des États-Unis à Austin (Texas). Jair Bolsonaro, le président du Brésil, avait estimé que le groupe pétrolier, touché ces dernières années par un scandale de corruption et dont l'État brésilien est actionnaire majoritaire, n'avait pas à dépenser son argent pour soutenir une écurie de F1.

190 millions d'euros sur 5 ans

Conclu l'an dernier, le contrat d'une valeur de près de 190 millions d'euros portait initialement sur 5 ans. Sa rupture avec effet immédiat intervient deux semaines avant le GP du Brésil et McLaren n'a pas précisé si un nouveau sponsor va y remplacer Petrobras.

L'écurie McLaren, dont les pilotes sont l'Espagnol Carlos Sainz Jr et le Britannique Lando Norris, est actuellement 4e du championnat constructeurs à deux épreuves de la fin. Tombée dans le fond du plateau en 2017, elle a amorcé un redressement sous l'égide de son patron américain Zak Brown et après avoir changé de motoriste en passant de Honda à Renault. Elle a annoncé fin septembre qu'elle sera équipée du moteur Mercedes à partir de la saison 2021.