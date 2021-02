Il n'y aura pas de construction d'un circuit de F1 à Rio de Janeiro. Ce projet a fait polémique car il impliquait de raser 160 hectares de forêt tropicale, soit près de 180.000 arbres, dans la Zone Ouest de Rio, près du parc olympique de Deodoro qui avait accueilli les épreuves de canoë slalom et de BMX aux JO-2016. En décembre dernier, la F1 avait prolongé le contrat avec Interlagos jusqu'en 2025. Et le nouveau maire de Rio, Eduardo Paes, entré en fonction au 1er janvier, a enterré le projet qui tenait à coeur à son prédécesseur Marcello Crivella et au président Jair Bolsonaro.