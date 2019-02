F1 - Toto Wolff : "Le Brexit est une préoccupation majeure"

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, se dit inquiet d’une possible sortie de l’Union Européenne du Royaume-Uni pour le monde de la Formule 1. "Le Brexit est une préoccupation majeure pour nous et devrait l'être pour tous ceux d'entre nous qui vivent et travaillent ici", a affirmé Toto Wolff lors d'un point presse à l'occasion du premier jour des essais hivernaux de F1 sur le circuit de Barcelone ce lundi.

"Nous sommes des écuries de Formule 1 qui voyageons pour (disputer) des courses au moins 21 fois par an, nous circulons dans et hors du Royaume Uni, les personnes qui travaillent pour nous entrent et sortent du pays", a précisé le dirigeant de l'écurie allemande.

Plusieurs écuries, dont Renault, Williams ou McLaren, sont implantées au Royaume-Uni, l'actuel champion du monde, Lewis Hamilton, pilote de Mercedes, est Britannique, et le Grand Prix d'Angleterre, prévu cette année le 14 juillet à Silverstone, est l'un des grand rendez-vous du Championnat du monde de F1.

Une potentielle nuisance pour l’industrie de la F1

"Nous obtenons des pièces et des services à la dernière minute du Royaume Uni, et toute perturbation majeure dans le domaine des frontières ou des taxes douanières nuirait considérablement à l'industrie de la Formule 1", a poursuivi Toto Wolff.Son écurie est allemande, mais une partie de ses activités s'exercent au Royaume Uni.

"Nous avons 26 nationalités dans notre écurie, principalement résidents dans les pays de l'Union européenne, et il y a une incertitude sur l'impact qu'aura le Brexit sur une industrie qui selon moi est l'une des plus remarquables du Royaume Uni", a souligné en outre le patron de l'écurie Mercedes.

Toto Wolff (Mercedes) au Grand Prix d'Autriche 2018Getty Images

Toto Wolff : "Nous espérons que le Royaume-Uni restera aussi attrayant"

En sport comme en politique, le processus de sortie du Royaume Uni de l'Union européenne, aux modalités encore incertaines, suscite de nombreuses inquiétudes. Les investisseurs, notamment, s'interrogent sur les conséquences d'un tel retrait, et les futures restrictions visant l'immigration européenne qui en découleront sont une autre source de préoccupation majeure.

Pour autant, selon Toto Wolff, la Formule 1 n'ose envisager pour le moment le pire, qui serait de délocaliser les activités de la F1 hors du Royaume Uni. "Pour le moment, le Royaume-Uni risque de rester aussi attrayant qu'il l'est aujourd'hui, et nous espérons vraiment qu'il le restera", a souhaité Toto Wolff.