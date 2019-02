Fernando Alonso va "développer" les monoplaces de McLaren en 2019 et 2020

Fernando Alonso et McLaren Formule 1 ne sont pas restés longtemps éloignés l'un de l'autre. Deux mois après le départ de l'Espagnol de la F1 et par conséquent de McLaren-Renault, les deux parties ont décidé de continuer leur collaboration de manière prolongée et évidemment différente, Alonso ayant décidé d'arrêter sa carrière dans la catégorie reine. L'Asturien a été nommé mercredi ambassadeur de McLaren Racing pour un engagement voulu à long terme. Présent à Barcelone aux côtés de McLaren pour le début de la deuxième semaine de tests hivernaux, Alonso n'est pas resté bien loin de son grand amour.

La collaboration entre Alonso et McLaren ne va pas s'arrêter à de la simple représentation. Woking a annoncé qu'Alonso, dont les qualités en mise au point ne sont plus à prouver, allait piloter la nouvelle MCL-34 dans le cadre de tests afin d'aider à son développement. Il le fera également pour la MCL-35, la monoplace qui sera alignée lors du championnat du monde de F1 en 2020. "Dans le cadre de cette relation continue, Fernando restera étroitement lié aux activités de McLaren Racing, contribuant à conseiller les pilotes et les ingénieurs de l'équipe" a précisé le communiqué. Cette idée, émise par Zak Brown, le grand manitou de McLaren Racing, lors de l'intersaison, a finalement fait son chemin.

" Je me sens en phase avec McLaren "

Développeur, conseiller technique, porte-drapeau de McLaren à travers le monde, Alonso a plus ou moins déjà tracé son avenir, celui de le voir endosser des responsabilités dans une écurie de Formule 1, probablement chez McLaren. Sa deuxième carrière n'a pas encore officiellement commencé, mais ses contours sont déjà fortement dessinés. Avant cela, l'Espagnol, double champion du monde F1 (2005-2006), va continuer sa carrière dans d'autres disciplines.

Alonso participera surtout cette année, comme en 2017 (abandon sur casse moteur à 21 tours de l'arrivée après avoir évolué dans le groupe de tête toute la course), aux 500 Miles d'Indianapolis avec McLaren le 26 mai, pour tenter de s'offrir le dernier joyau manquant dans sa quête de la Triple couronne du sport automobile, après le GP de F1 de Monaco (qu'il a remporté en 2006 et 2007) et les 24 Heures du Mans (remportées l'an dernier). Le Britannique Graham Hill en est pour l'heure l'unique détenteur.

"Devenir ambassadeur de McLaren est un véritable honneur. C'est une équipe unique. Et les défis relevés ces derniers mois n'ont rien changé à cela", a souligné Alonso. "Comme je l'ai dit avant d'arrêter la Formule 1 la saison dernière, je me voyais être avec McLaren pour un moment encore. Je suis donc heureux d'occuper ce nouveau rôle et de rester impliqué dans la vie de l'équipe. Une équipe avec qui je me sens en phase."