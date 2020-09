Ferrari au moins qualifié une SF1000 en Q2, samedi à Monza, grâce à Charles Leclerc. Ça n'avait rien d'évident, après le fiasco du Grand Prix de Belgique. Dans ce "Temple de la vitesse" qui allait si bien à sa grandeur l'an dernier ecore, la Scuderia a consommé son échec avec Sebastian Vettel dès la Q1, en subissant l'aversion de sa "rossa" pour les grandes lignes droites notamment.

Malheureusement, la Scuderia a remonté le temps pendant que Mercedes battait la pole position la plus rapide de tous les temps, mais de façon bien peu avantageuse. Les treizième et dix-septième places sont ses pires sur la grille de départ d'un Grand Prix d'Italie depuis 1969.

Portés par leur foi de pilotes Ferrari en l'absence de ces tifosi qui leur donnent d'habitude une énergie particulière, le Monégasque et l'Allemand ont vécu cette séance de qualification sur le fil du rasoir. Charles Leclerc a constamment joué avec les limites autorisées de la piste, jusqu'à risquer l'élimination dès la Q1. Son premier chrono annulé pour un passage trop large dans la parabolique, il a dû repasser à son garage pour reprendre des pneus "tendre" neufs afin d'assurer un 1'20"607. Avant une ultime tentative dans un trafic aussi dense qu'il avait pu l'être l'an dernier, où chacun cherchait à prendre une aspiration. Charles Leclerc a ainsi été contraint d'abandonner son tour, tout comme son coéquipier, au bout de l'écœurement en voyant que 0"047 lui a fait défaut pour passer le cut.

"D'autres ont mieux géré ça que nous"

Blotti dans le sillage de la McLaren de son futur coéquipier, Carlos Sainz, Charles Leclerc a pu signer un tour en 1'20"272 en Q2. Un gain 0"2 lui aurait peut-être valu l'exploit d'un passage en Q3, mais ce n'était pas dans le domaine du possible. "C'est tout ce que je pouvais faire", a confié le natif de Monte-Carlo à la radio, dans son tour de ralentissement.

"En attaquant le week-end, on s'attendait à ça, a rappelé Charles Leclerc. Nous savions que Spa et ici seraient probablement les deux pires pistes pour nous. C'est dur, car quand au bout d'un bon tour on finit treizième, ce n'est jamais une bonne sensation. Bien sûr, ça fait d'autant plus mal qu'on est à la maison, mais c'est notre réalité en ce moment. J'espère qu'on sera un peu mieux au Mugello. Le week-end passé et ici, nous avons essayé sur la voiture beaucoup de choses sans trouver de solution."

"Il y avait beaucoup de voitures devant moi quand j'ai démarré mon second tour lancé, a expliqué Sebastian Vettel. A cet instant, j'ai su que ce ne serait pas possible d'améliorer mon temps. J'ignore pourquoi d'autres pilotes (il a parlé à son retour au stand des Alfa Romeo) doublent dès le début de leur tour de chauffe. Je me suis trouvé au milieu d'un bazar et je n'ai pas pu faire une tour. Tout le monde devrait garder sa position et sa ligne, puis creuser un écart. Ce serait parfait pour faire une temps."

Mick Schumacher vainqueur en Formule 2

Néanmoins, ce ne fut pas qu'une question de chance ou malchance. "Nous n'avons probablement choisi le bon créneau pour retourner en piste et d'autres ont mieux géré ça que nous, et ont progressé", a-t-il estimé.

Laurent Mekies, le directeur sportif, a parlé d'un résultat "très décevant mais pas très surprenant"."C'était le cas à Spa. Nous savions que ce genre de pistes mettent en lumière nos faiblesses." Le Français dit son équipe prêt à saisir les opportunités dimanche. Mais seul une neutralisation pourrait l'aider. Le Grand Prix d'Italie est la course la plus courte - en temps - de la saison et la stratégie d'un arrêt qu'il dicte habituellement ne permet pas de flexibilité.

Samedi a quand même apporté son lot de satisfactions. Mick Schumacher, fils de Michael Schumacher, a remporté sa première course de la saison en Formule 2 et deux autres pilotes de la Ferrari Drivers Academy, Robert Shwartzman et Callum Ilott, sont en tête du championnat.

