Ferrari pleure la disparition de l'un de ses plus célèbres personnages. Mauro Forghieri, qui avait pris la tête du département technique de l'écurie à 27 ans en 1961, est disparu ce mercredi. Homme de confiance du "Commandatore" Enzo Ferrari dès son arrivée, Forghieri a mené l'écurie vers les sommets grâce à ses innovations techniques.

Son premier coup d'éclat sera d'avoir conçu la 158 de John Surtees, titré dès 1964 avec son écurie.

John Surtees, au volant de la Ferrari 158, lors du Grand Prix d'Allemagne 1964, au Nürbürgring Crédit: Getty Images

Il est également à l'origine de la 312 T, qui empilera les titres de champion dans les catégories constructeurs et pilotes dans la seconde moitié des années 1970, et que Niki Lauda emmènera sur le toit du championnat en 1975 et 1977. De quoi rendre encore un peu plus nostalgique les fans de Ferrari, pour qui la saison actuelle n'a déjà pas été porteuse de joie.

