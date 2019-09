Fin du partenariat entre Haas et son sponsor-titre Rich Energy

L'écurie Haas et son sponsor-titre Rich Energy, marque de boissons énergisantes, "se sont mis d'accord à l'amiable pour mettre fin à leur partenariat avec effet immédiat", a annoncé l'équipe américaine lundi. "Bien que bénéficiant d'une notoriété substantielle et d'une exposition importante grâce à son partenariat avec Haas F1 Team en 2019, un processus de restructuration chez Rich Energy nécessite de revoir la stratégie mondiale" de l'entreprise, précise ce texte.

Cette décision met fin à plusieurs semaines d'incertitude depuis l'annonce sur le compte Twitter de Rich Energy de la rupture unilatérale de ce contrat pour cause de mauvais résultats à la veille du Grand Prix de Grande-Bretagne en juillet. Ce coup d'éclat avait conduit au limogeage de son instigateur, le PDG William Storey, et à la reprise en main de la marque par ses actionnaires.

Haas et Rich Energy étaient liées depuis le début de la saison 2019. C'était la première fois que l'écurie américaine, arrivée en F1 en 2016, s'alliait à un sponsor-titre. Lors des sept manches restant au calendrier de la saison en cours, les monoplaces de Haas resteront noires et dorées, les couleurs de Rich Energy, mais n'arboreront plus le nom de la marque, précise l'écurie.