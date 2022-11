La Formule 1 se serait-elle débarrassée des pilotes payants - ou vus comme tels - avec le départ de Nicholas Latifi ? Le Canadien de Williams, qui restera dans l'histoire comme le déclencheur de l'improbable retournement de situation du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 et de neutralisation à force d'accidents, était peut-être le dernier pilote présent sur la grille uniquement grâce à ses sponsors et non ses résultats. Et ce changement va dans le sens de la méritocratie que chacun voudrait voir régner au sommet de la pyramide des compétitions de monoplaces.

Ad

Saison 2023 Officiel : Ferrari et Mattia Binotto, c'est terminé IL Y A 14 HEURES

C'est indéniablement le message vertueux qu'envoie Williams en remerciant et le natif de Toronto et en recrutant Logan Sargeant, un Étasunien qui a gagné sa place au mérite. Sa nationalité n'est peut-être pas étrangère à celle du propriétaire de l'écurie, Dorilton Capital, mais il s'est classé quatrième du championnat de Formule 2 2022, en tant que meilleur débutant. Pour rappel, son prédécesseur au poste avait été vice-champion de la catégorie comme quadruplant. A l'usure, donc.

Logan Sargeant (Williams) lors des tests à Abu Dhabi le 22 novembre 2022 Crédit: Getty Images

La fin des Stroll

Logan Sargeant a surtout été champion du monde junior de karting et il a failli se perdre en route, faute de moyens. Sa famille n'était pas fortunée et il n'avait lui-même pas de sponsors suffisamment importants pour aller plus loin. La même histoire que George Russell avec Mercedes, en moins spectaculaire évidemment.

Logan Sargeant, c'est le pari tout à la fois le plus osé et le plus raisonné que peut prendre aujourd'hui une écurie et dans laquelle la Formule 1 peut risquer sa réputation sans générer un flot ininterrompu de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Car la superlicence créée en 2014 est passée par-là et a posé des garde-fous. On ne peut plus voir un jeune homme pressé comme Lance Stroll acheter sa place en Grand Prix avec un titre de niveau 3 et la fortune de papa. Mais, c'est vrai, on ne peut plus assister à l'explosion d'une météorite telle Max Verstappen, passé en un an du karting à l'élite, avec là encore un titre en Formule 3 et une confiance à faire peur.

Mais qu'irait faire Mick Schumacher chez Mercedes ?

La bonne filière au bon moment

La Formule 2 ou les championnats internationaux équivalents sont les seuls à pouvoir atteindre les 40 points nécessaires pour acquérir de pleins droits la fameuse superlicence. Bien sûr, les trois premiers de la F2 2022 ne seront pas sur la grille l'an prochain, et le fait qu'ils soient doublés par Logan Sargeant est problématique en soi. Mais il y a plusieurs explications à cela. Champion sans affiliation à une écurie de Formule 1, le champion brésilien Felipe Drugovich vient de devenir le premier pilote de l'académie Aston Martin afin de franchir le dernier pas. Le vice-champion français Théo Pourchaire, bloqué par Valtteri Bottas et Guanyu Zhou chez Alfa Romeo, va quant à lui repartir pour une saison et le Néo-Zélandais Liam Lawson n'a pas été jugé assez convaincant par Helmut Marko, et s'est incliné devant l'évidence Nyck de Vries, champion F2 2019 et grand oublié du système, pour remplacer Pierre Gasly chez AlphaTauri.

Ce qu'il faut surtout voir, c'est que Williams a retrouvé ses principes en se remettant à dénicher de nouveaux talents, comme elle l'avait fait pour Juan Pablo Montoya, Jenson Button, Nico Rosberg ou Valtteri Bottas. L'écurie de Grove était tombé dans la facilité ces dernières années en engageant Sergey Sirotkin, Lance Stroll et Nicholas Latifi afin d'assurer sa trésorerie à court terme. Elle en a vu les limites dans le temps, et le budget capé l'a sûrement convaincue de changer d'approche. Car aujourd'hui, l'équipe classée dernière du championnat du monde n'est plus forcément menacée de disparition grâce à une meilleure redistribution des revenus de la Formule 1 et l'attractivité exponentielle du sport, qui capte les sponsors comme jamais.

Oscar Piastri (McLaren) lors des tests à Abu Dhabi le 22 novembre 2022 Crédit: Getty Images

Piastri, la dernière pépite

Et puis, au-delà de cela, le cas Logan Sargeant illustre le retour en force des filières en Formule 1 - toutes les écuries sauf Haas ont désormais un vivier - et c'est une bonne nouvelle pour la discipline. C'est est encore plus valable concernant la promotion de l'Australien Oscar Piastri, arraché par McLaren à Alpine. Le champion de Formule Renault 2019, Formule 3 2020 et Formule 2 2021 est là pour montrer que le système de passage obligé par la F4, la F3 et la F2 avant la F1, voulu par l'ex-président de la Fédération internationale de l'automobile, Jean Todt, est prêt à tourner à plein régime.

C'est vrai, le choix de Haas de faire revenir Nico Hülkenberg, 35 ans, est l'exception qui confirme la règle et il envoie un mauvais message. Mais c'est peut-être le dernier.

Saison 2022 Pérez derrière les Ferrari, Hamilton devant Russell : la grille type 2022 HIER À 18:56