Daniel Ricciardo est en bout de course chez McLaren. Son accident lors des essais libres 2, vendredi à Monaco, a renforcé cette impression, et une victoire dimanche n'y changerait probablement rien pour lui.

"Lando a vraiment le dessus", avait lourdement insisté Zak Brown sur Sky Sports F1, suite à un Grand Prix d'Espagne conclu par l'Australien à la douzième place, à plus d'un tour du vainqueur et quatre rangs derrière son coéquipier Lando Norris. Bien sûr, nous voudrions voir Daniel plus près de Lando et avoir une bonne bataille en interne. Daniel n'est tout simplement pas encore à l'aise avec la voiture. Nous essayons tout ce que nous pouvons, et c'était un nouveau week-end décevant. A part Monza (sa victoire en 2021) et quelques courses, ça ne correspond dans l'ensemble pas à nos attentes", avait amèrement constaté le directeur McLaren Racing.

"Ce n'est pas faux. C'est assez vrai, lui a répondu l'Australien, vendredi. Ses commentaires n'avaient rien de personnels. J'ai la peau bronzée, belle et aussi épaisse. Et je sais que je ne veux pas courir autour de la 10e ou 12e place. Je crois toujours que je peux rouler devant."

Un plafond de verre impossible à briser

Etouffé par Max Verstappen chez Red Bull de 2016 à 2018, le natif de Perth a passé deux saisons chez Alpine (2019 et 2020) avant de bifurquer vers Woking en 2021, dans l'espoir de viser régulièrement des victoires et enfin le titre. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Pour sa première saison chez les Oranges, il a sérieusement écorné sa réputation de champion du monde en devenir et il a fini avec l'étiquette d'éternel espoir incapable de briser son plafond de verre. Battu 15 à 7 par son jeune coéquipier en qualification, il n'a marqué que 115 points contre 160 à son voisin de garage, et sa victoire dans le Grand Prix d'Italie, le jour de l'accident entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, a été moins bien considérée que les quatre podiums de son voisin de garage.

Il avait mis ses contreperformances sur le compte d'un système de freinage qui ne convenait pas à son style de pilotage et il voulait devenir le numéro 1 en 2022 grâce aux monoplaces de la nouvelle génération, à effet de sol. Il a rapidement montré qu'il n'en était rien en s'inclinant lors des cinq premières séances de qualification face à Lando Norris. Et le meilleur résultat qu'il a apporté à McLaren, samedi dernier à Montmelo, est passé pour un accident. Lando Norris, sorti dès la Q2, était malade, victime d'une amygdalite.

Et le dimanche de Daniel Ricciardo a donc été pire. "J'aimerais trouver du positif, mais cela a juste été une galère du début à la fin, avait expliqué "Dan The Man". J'étais lent, et j'avais simplement beaucoup moins d'adhérence à l'arrière que les pilotes autour de moi. Trois pit stops, c'était quatre chances avec différents trains de pneus, mais je n'ai de rythme avec aucun d'eux."

Gasly le meilleur candidat

Au classement Pilotes, l'homme des Antipodes n'a pour l'heure récolté que 11 points, contre 35 à son partenaire d'équipe et il faut craindre que son contrat pluriannuel ne se termine plus tôt que prévu. Il courrait à l'origine sur 2021, 2022 et 2023 et il y a fort à parier que l'année prochaine soit en option, selon des termes à l'avantage de McLaren. Sinon, comment Zak Brown pourrait en parler comme d'un échec et d'un problème urgent à régler ?

Récemment invité du podcast de la Formule 1 "Beyond the Grid", James Key, a assuré que sa monoplace 2022 convient mieux à Daniel Ricciardo. "Je le pense vraiment", a affirmé le directeur technique de McLaren, qui ne voit plus trop comment venir en aide à l'Australien.

A nouveau, Monaco a donc lancé la "silly season", cette période où toutes les rumeurs commencent à circuler en matière de transferts. Sauf que là, c'est un patron d'équipe qui a suggéré qu'un bon baquet est potentiellement disponible en 2023. Et lorsque l'on regarde les contrats arrivant à échéance et les velléités de certains pilotes, on pense tout de suite à la volonté de Pierre Gasly de changer d'air. Presque condamné à honorer sa dernière année de contrat chez AlphaTauri en raison de la reconduction quasi certaine de Sergio Pérez chez Red Bull, le vainqueur du Grand Prix d'Italie 2020 âgé de 26 ans correspondrait parfaitement au profil. Et Helmut Marko l'a promis : dans l'impossibilité de donner une seconde chance au Français, il serait prêt à le libérer.

