Formule 1

Formule 1 | Crash de Sergio Pérez (Red Bull) à Monaco : Un dossier classé qui arrange tout le monde...

Les circonstances du crash de Sergio Pérez (Red Bull) en Q3 au dernier Grand Prix de Monaco resteront-elles un mystère ? La FIA attend pour ouvrir une enquête, mais on ignore pour quoi. Quant à Mercedes et Ferrari, elles jugent urgent de ne rien faire. Etrange et dommageable pour l'image du sport. Les Fous du Volant sont à retrouver en podcast tous les mardis. (Réalisation : Sébastien Petit)

00:06:12, il y a 26 minutes