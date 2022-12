La France perd l'un des ses vainqueurs de Grand Prix. Patrick Tambay est mort des suites de la maladie de Parkinson, ce dimanche, à l'âge de 73 ans. L'ancien pilote de Formule 1 avait remporté les GP d'Allemagne en 1982 et de Saint-Marin la saison suivante, au volant du Ferrari.

Le Parisien avait débarqué en F1 en 1977, avec une pige chez Surtees puis huit épreuves au volant d'une modeste Ensign, évoluant en parallèle en CanAm, un championnat nord-américain. Sa carrière fut toujours étroitement liée à celle de Gilles Villeneuve, dont il était un ami proche.

Tambay avait ensuite passé deux saisons chez McLaren, qu'il avait qualifiées de "pires années de son histoire et de la [s]ienne", avant d'être mis à l'écart et de tenter une nouvelle relance en Amérique du Nord. Revenu en 1981 pour un nouveau calvaire chez Ligier, il avait été promu l'année suivante chez Ferrari à la suite de la mort de son ami et idole de la Scuderia, Gilles Villeneuve.

Il vivra avec l'écurie italienne l'un des moments marquants de l'histoire de la firme en remportant le Grand Prix de Saint-Marin, en 1983, devant deux autres pilotes français, Prost et Arnoux. Tombé en panne dans le tour d'honneur, il sera porté en triomphe par tous les tifosi, sur la piste, et aidera finalement le Cheval Cabré à décrocher le titre constructeur. Malgré cela, Tambay ne sera pas reconduit et terminera sa carrière chez Renault puis Lola.

La rédaction d'Eurosport adresse ses plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches.

