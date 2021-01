Habitué aux monoplaces et au temps estival de la F1, Esteban Ocon découvrira cette discipline et les routes montagneuses du sud-est de la France au volant d'une Alpine A110S lors d'une séance d'essai sur le parcours des deux premières épreuves spéciales du célèbre rallye, premier de l'année de jeudi à dimanche. "J'ai vraiment hâte de vivre ma première expérience au Rallye Monte-Carlo. C'est un événement légendaire, un joyau du calendrier du sport automobile et je sais à quel point il sera spécial d'en faire partie", apprécie Ocon.