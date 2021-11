Une cérémonie d'hommage au quintuple champion du monde de Formule 1 argentin Juan Manuel Fangio a eu lieu mercredi à l'occasion du transfert de sa dépouille dans un musée où il reposera désormais aux côtés des voitures de course conduites au cours de sa carrière. Le Britannique Jackie Stewart, lui-même triple champion du monde de F1, était présent lors de la cérémonie dans la ville natale de Fangio, Balcarce, à 400 km au sud de Buenos Aires. Le cercueil du champion argentin a été transféré du cimetière régional au mausolée érigé dans l'enceinte du musée Fangio.

"Il a véritablement été le meilleur pilote du monde. Il n'y a eu personne d'autre avec son courage et sa fierté", a souligné lors de la cérémonie Stewart, aujourd'hui âgé de 82 ans et titré en 1969, 1971 et 1973 alors que Fangio l'a été en 1951, 1954, 1955, 1956 et 1957 avec des marques prestigieuses comme Alfa Romeo, Mercedes, Ferrari et Maserati. Le pilote écossais avait également offert au Finlandais Valtteri Bottas, auteur de la pole position au Grand Prix du Mexique samedi dernier, une réplique du casque porté par Fangio au cours de sa carrière.

Décédé en 1995 à 84 ans, Fangio est considéré comme le plus grand sportif argentin de tous les temps avec le joueur de football Diego Maradona, selon un sondage réalisé en 2014. La cérémonie était prévue pour le 28 octobre, en commémoration du 70e anniversaire du premier titre conquis par Fangio en 1951, avant d'être reportée en raison de la pandémie de coronavirus. Seuls l'Allemand Michael Schumacher et le Britannique Lewis Hamilton ont été jusqu'à aujourd'hui plus titrés que Fangio avec sept titres chacun.

