McLaren a également précisé que sept autres membres de son staff, testés au coronavirus lors de la quarantaine de l'écurie à Melbourne, avaient reçu des "résultats négatifs".

Seize membres de l'écurie, au total, avaient été placés en isolement pour 14 jours dans un hôtel de Melbourne, "quatorze en raison de contacts rapprochés avec le membre de l'équipe testé positif, plus un autre qui avaient développé des symptômes durant le weekend (durant lequel devait se dérouler le Grand Prix)", a précisé McLaren dans son communiqué.

Une semaine de plus à l'isolement

McLaren a ajouté mercredi que les membres de son staff placés en quarantaine en Australie allaient "bien et sont dans un bon esprit". Ces derniers vont toutefois rester "encore une semaine en isolement" pour respecter la procédure des autorités sanitaires australiennes.

A la suite de l'annonce d'un cas positif au Covid-19 parmi son staff, l'écurie britannique avait dû renoncer pour le Grand Prix d'Australie, course inaugurale de la saison de Formule 1 prévue le 15 mars, ce qui avait précipité son annulation.

Depuis, deux autres courses du calendrier ont été reportées : le Grand Prix du Bahreïn et celui du Vietnam. Les épreuves néerlandaise, espagnole et monégasque, prévues en mai, sont également en suspens, puisque la Fédération internationale automobile et la Formule 1 envisagent un début de saison fin mai.