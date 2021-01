"Hier (lundi), j'ai perdu le goût et l'odorat, alors je me suis immédiatement isolé et j'ai passé un test (...) qui s'est révélé positif", a indiqué sur Twitter le pilote âgé de 21 ans, 9e du championnat du monde de F1 en 2020. McLaren a indiqué sur Twitter que son pilote se trouvait "à Dubaï, en vacances" et qu'il devait, conformément à la réglementation locale, rester "à l'isolement à son hôtel pour 14 jours". Norris "se sent bien et ne présente pas d'autres symptômes", a précisé l'écurie.