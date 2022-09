Formule 1

Formule 1 - Max Verstappen implacable, c'est le "Schumacher 2.0"

FORMULE 1 - Max Verstappen semble en route vers un 2e titre de champion du monde. Pour nos Fous du volant, le pilote néerlandais a entamé sa "Schumacherisation" et marche dans les pas du septuple champion du monde. On a comparé où en étaient les deux pilotes au palier de la 156e course. Retrouvez les Fous du volant en podcast tous les mardis sur Eurosport.

00:07:56, il y a 26 minutes