Les temps sont durs pour Nikita Mazepin. En mars, alors que la saison 2022 de Formule 1 était sur le point de démarrer, le pilote de 23 ans était mis à la porte par Haas, son contrat ayant été rompu peu de temps après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Ce lundi, Reuters révèle que les autorités italiennes ont saisi une villa justement liée au Moscovite et à son père Dmitry, président d'Uralchem et connu pour être proche de Vladimir Poutine.

Ad

L'homme d'affaires et son fils figurent sur la liste des personnalités russes visées par des sanctions un peu partout en Europe. C'est la raison pour laquelle l'Italie, qui a déjà saisi d'autres propriétés et yachts appartenant à des oligarques, s'est intéressée à cette villa luxueuse, nommée Rocky Ram et située dans le nord de la Sardaigne. Sa valeur serait estimée à plus de cent millions d'euros.

Grand Prix d'Australie "Hamilton et Verstappen 5e et 6e, le mec qui a mis de l'argent là-dessus il est millionnaire" IL Y A 9 HEURES

Grand Prix d'Australie Hamilton salue les débuts de Russell : "Il a fait un travail incroyable" IL Y A 12 HEURES