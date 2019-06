C'est une page qui se tourne pour l'écurie Williams. Ce mardi, Paddy Lowe, directeur technique, a décidé de quitter définitivement l'écurie britannique. "Après une période de réflexion, j'ai pris la décision de ne pas revenir travailler chez Williams", a indiqué Paddy Lowe, 57 ans, dans ce communiqué. "Je souhaite le meilleur à mes anciens collègues pour affronter les défis à venir et je suis sûr qu'ils en seront capables", a-t-il ajouté.

Au fond de la grille

L'écurie Williams n'a encore marqué aucun point au Championnat du monde de F1 cette année, ses deux pilotes, le Britannique George Russell et le Polonais Robert Kubica, terminant régulièrement aux dernières places des Grand Prix. Les Williams sont propulsées par un moteur Mercedes.

Le départ en congé en mars de Paddy Lowe, qui a également travaillé pour McLaren et Mercedes, avait été précipité par le fait que la nouvelle monoplace FW42 de Williams pour cette année n'était pas prête pour les premiers jours des essais hivernaux en mars, perdant ainsi un temps précieux pour sa mise au point.

"Nous comprenons et respectons la décision de Paddy et lui souhaitons bonne chance", a indiqué Claire Williams, qui dirige l'équipe fondée par son père Frank. Williams a remporté depuis 1977 neuf titres constructeurs et sept titres pilotes, le dernier en 1997. Claire Williams avait rappelé, également en mars, le cofondateur de l'écurie, Patrick Head, 73 ans, pour un rôle de consultant.