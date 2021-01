C'est un tournant important pour Williams. L'écurie, qui développait en interne ses boîtes de vitesses depuis sa fondation par Frank Williams en 1977 et ensuite sous la direction de sa fille Claire, ne le fera plus intégralement dans un futur proche. "Williams est motorisé par Mercedes-Benz depuis le début de l'ère hybride en 2014 et, à partir de 2022, l'équipe utilisera également des boîtes de vitesses Mercedes et des composants du système hydraulique", a annoncé mardi l'écurie britannique, rachetée l'été dernier par un fonds d'investissement américain.